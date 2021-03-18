На 19 березня припадає чимало важливих свят, зокрема церковних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 19 березня, а також прикмети та заборони на цей день.
19 березня – яке сьогодні свято
19 березня – Міжнародний день клієнта. Свято почали відзначати ще 11 років тому. У цей день компанії зазвичай роблять приємні подарунки та акції для споживачів. Мета – висловлення вдячності своїм клієнтам, заохочення їх до купівель та залучення нових покупців.
19 березня також – День святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країн це офіційне загальнонародне свято.
Крім того, віряни відзначають набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі, ікон Божої Матері Ченстоховська та Благодатне Небо. У народі також цей день називають Костянтинові кола. Костянтин – один з 42 мучеників, пам’ять яких шанують донині.
Іменини 19 березня
19 березня день ангела святкують: Аркадій, Максим, Федір, Юліан, Костянтин та Олена.
Прикмети на 19 березня
- Сніг віщує літо без опадів;
- На вулиці мороз – літо буде посушливим і теплим;
- Дятел стукає по деревах у лісі – погода буде прохолодною;
- Якщо вранці є мороз, то найближчі 40 днів погода сильно не зміниться.
Що не можна робити 19 березня
- Вживати алкогольні напої;
- Пліткувати та лаятися;
- Пити воду з чужої криниці;
- Розповідати свої сни.
Свята у березні 2021
Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат, зокрема професійних. У березні святкують День таксиста, День поезії, День театру тощо.
Крім того, 25 березня професійне свято відзначає Служба безпеки України, а на наступний день – внутрішні війська МВС.
Дивіться детальний календар свят на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.