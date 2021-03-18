На 19 березня припадає чимало важливих свят, зокрема церковних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 19 березня, а також прикмети та заборони на цей день.

19 березня – яке сьогодні свято

19 березня – Міжнародний день клієнта. Свято почали відзначати ще 11 років тому. У цей день компанії зазвичай роблять приємні подарунки та акції для споживачів. Мета – висловлення вдячності своїм клієнтам, заохочення їх до купівель та залучення нових покупців.

19 березня також – День святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країн це офіційне загальнонародне свято.

Крім того, віряни відзначають набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі, ікон Божої Матері Ченстоховська та Благодатне Небо. У народі також цей день називають Костянтинові кола. Костянтин – один з 42 мучеників, пам’ять яких шанують донині.

Іменини 19 березня

19 березня день ангела святкують: Аркадій, Максим, Федір, Юліан, Костянтин та Олена.

Прикмети на 19 березня

Сніг віщує літо без опадів;

На вулиці мороз – літо буде посушливим і теплим;

Дятел стукає по деревах у лісі – погода буде прохолодною;

Якщо вранці є мороз, то найближчі 40 днів погода сильно не зміниться.

Що не можна робити 19 березня

Вживати алкогольні напої;

Пліткувати та лаятися;

Пити воду з чужої криниці;

Розповідати свої сни.

Свята у березні 2021

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат, зокрема професійних. У березні святкують День таксиста, День поезії, День театру тощо.

Крім того, 25 березня професійне свято відзначає Служба безпеки України, а на наступний день – внутрішні війська МВС.

Дивіться детальний календар свят на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.