Apple видалить застосунки, що збирають без дозволу дані користувачів

Apple випустить оновлення операційної системи iOS 14.5, де користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір застосунками їхніх даних. Окрім того, у компанії попереджають про спроби Китаю обійти зміни.

У компанії повідомляють, що застосунки можуть стежити за діями людей на інших платформах чи веб-сайтах для створення таргетованої реклами.

Однак Apple хоче боротися з незаконним збором даних. Тому в оновленій версії iOS користувачі повинні будуть надавати згоду на збір даних усіма застосунками без винятків.

Водночас компанії, що займаються цифровою рекламою, зокрема Facebook, побоюються, що більшість людей не надаватимуть такі дозволи, і це негативно вплине на їхні доходи.

Окрім того, китайські компанії, такі як Baidu, ByteDance та Tencent Holdings готують спроби обійти зміни у політиці Apple.

Ці компанії використовують іншу систему – CAID, розроблену Китайською асоціацією реклами та урядовим аналітичним центром.

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Натомість у американській компанії запевняють, що умови App Store однаково стосуються всіх розробників у всьому світі. Вони переконані, що перед тим, як відстежувати користувачів, слід запитати їхнього дозволу.

Також вони заявляють, що програми, які ігноруватимуть вибір користувача, будуть видаляти.

Презентація Apple 2021

Компанія Apple проведе свою презентацію у 2021 році зовсім скоро.

Про плани з проведення онлайн-презентації повідомили Jon Prosser і DuanRui.

За попередньою інформацією, 23 березня 2021 року Apple може представити мітку-маячок AirTags, нову лінійку планшетів iPad, зокрема версії Pro та Mini, вкорочені бездротові навушники AirPods, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.