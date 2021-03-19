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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Чому не працюють Instagram і WhatsApp в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram та месенджера WhatsApp стався збій. Додатки не працюють приблизно з 19.30 19 березня.

Чому не працюють Instagram і WhatsApp в Україні

Станом на 19.50 19 березня, згідно з даними сайту Downdetector, понад 10 тис. користувачів месенджера WhatsApp та майже 24 тис. користувачів Instagram помітили збій у роботі додатків.

На збій у роботі Instagram та WhatsApp скаржаться користувачі різних країн, зокрема Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, а також України.

Розробники поки не повідомляють, в чому причина такого глобального збою у роботі та скільки він триватиме.

При переході на сайт Instagram з комп’ютерної версії користувачам вибиває невідому помилку, а сам сайт не працює.

Чому не працюють Instagram і WhatsApp в Україні

Водночас месенджер WhatsApp показує переписку користувачів і книгу контактів, проте програма не оновлюється у режимі реального часу.

Збій у Google

17 березня у роботі пошуковика Google стався серйозний збій. Сайт не відкривався переважно у користувачів зі східної Європи. Також значні збої спостерігалися і в Україні.

Користувачі пошуковика зазначали, що сайт просто не відкривається. Також проблеми спостерігалися і в роботі сервісів Google, зокрема перекладача та пошти.

Фото: Unsplash

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