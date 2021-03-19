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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

День матері в Україні 2021 – дата

В Україні День матері 2021 року припадає на 9 травня.

Мама з донькою

Так, українці щороку це чарівне свято відзначають у другу неділю травня, починаючи з 1999 року.

День матері – найзворушливіше свято у світі. Адже образ матусі – це єдиний і неповторний образ жінки, яка завжди розуміє й пробачає, жаліє і самовіддано любить незважаючи ні на що.

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Історія свята доволі сумна: у 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ідеєю вшанування матерів у пам’ять про свою маму, яка померла. Анна писала листи до державних установ й законодавчих органів з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

Тож вже у 1910-му американці вперше святкували День матері. А у 1914 році тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. Згодом цей день стали відзначати в інших країнах світу.

Натомість в Україні День матері вперше відзначили у 1928 році з ініціативи Союзу Українок Канади. А вже у 1939-му свято заборонила радянська влада, і тільки у 90-х його знову почали відзначати після указу другого президента Леоніда Кучми.

Православний календар 2021

2 травня 2021 року відзначатимуть найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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