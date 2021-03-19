День весняного рівнодення – це астрономічне явище, коли Земля займає таке положення щодо Сонця, що його промені падають під прямим кутом на екватор, а день дорівнює ночі.

У 2021 році він припадає на 20 березня, 11.37 за київським часом.

Історія

У стародавніх слов’ян це свято мало сакральне значення. Вважалося, що бог Сонця набирає силу, щоб відродити всю природу і спускається на Землю, щоб перевірити, як ідуть справи у його земних синів і дочок, та допомогти їм здійснити добрі починання.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

У цей день було заведено пекти печиво у формі жайворонків. Потім всі збиралися та йшли на ярмарок, де брали участь у різних іграх. Наприклад, стрибки через багаття, перетягування каната, а переможців природа захищала від темних сил.

Ближче до вечора починали палити багаття. Вважалося, якщо полум’я високе, яскраве і чисте, то життя у прийдешньому році буде щасливим і ситим. Завершували святкування тим, що котили з гори у річку палаючі колеса – символи Сонця.

Обряди у День весняного рівнодення

В останній день гулянь спалювали опудало Марени. Цей обряд символізував позбавлення від всього старого і непотрібного. У сучасних реаліях не обов’язково щось спалювати. Досить зібрати весь непотріб, який просто припадає пилом вдома, і викинути.

Також заведено пекти символ свята – млинці. Самі вони нагадують за кольором і формою сонце. Скільки млинців спечеш, стільки буде сонячних днів у році.

Якщо млинці пече дівчина, потрібно стежити: якщо перший вийшов вдало, то скоро її засватають. Потім потрібно дивитися, хто візьме цей перший млинець, щоб з’їсти. Якщо чоловік, то першим народиться у неї хлопчик, якщо жінка – дівчинка.

Прикмети

Якщо хмари швидко пливуть по небу і високо, погода буде хорошою.

Якщо тепло 20 березня, то заморозків вже не буде.

А ось якщо на День весняного рівнодення трапляється заметіль і сніг лягає на поле хвилями, буде хороший урожай хліба та овочів.

Яка погода на рівнодення – така і всі наступні сорок днів буде.

Побачили, як летить зграя птахів – до хорошого зернового врожаю.

Що не можна робити у День весняного рівнодення

Думати про погане і концентруватися на негативі, інакше запрограмуєте на це своє майбутнє.

З’ясовувати стосунки, починати конфлікти – це може зруйнувати стосунки. Емоції гніву та агресія призведуть до появи енергії руйнування в житті, тож їх слід уникати.

Нудьгувати заборонено. Інакше проведете цей рік у зневірі та нещасті.

Календар свят на березень

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. Зокрема у березні відзначають День таксиста, День театру та День поезії.

Професійні свята також у Внутрішніх військ МВС та співробітників Служби безпеки України.

Детальний календар свят на березень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.