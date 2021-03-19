Погода на 19 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

19 березня в Україні днем у багатьох областях буде дощ, а вночі почнеться мокрий сніг. Водночас залишатиметься холодна погода.
Синоптики прогнозують, що холодна погода залишиться до вихідних, тому українцям варто одягатися тепліше.
19 березня вдень на півдні буде температура від 0 до +8, на сході від 0 до +5, в центрі від +3 до +5, на півночі від +3 до +5, на заході від +1 до +5. У Києві вдень йтиме сніг, температура – від +3 до +5.
Вночі на території України майже в усіх областях очікується мокрий сніг.
На півдні вночі буде температура від +1 до +3, на сході від 0 до +4, у центрі від -1 до +1, на півночі від 0 до -2, на заході від -4 до -6. У Києві вночі піде мокрий сніг, температура триматиметься на рівні від -1 до +1.
Коли в Україні буде тепло
Синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, коли в Україні буде тепла погода. Згідно з її прогнозом, до кінця тижня буде холодно, а ось потепління варто чекати орієнтовно 22-23 березня.
За її словами, зараз над територією України знаходиться південний циклон, тому на цьому тижні майже у всіх областях буде дощ і мокрий сніг.