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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Доставлятиме людей на Місяць: ракета NASA пройшла ключове випробування

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США завершило випробування ракети, яка може доставити людей на Місяць у рамках місії Артеміда.

місяць

Під час випробування усі чотири ракети Space Launch System працювали одночасно протягом восьми хвилин у центрі космічних польотів імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.

Двигуни ракети побудувала для місії компанія Boeing. Мета – повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш ніж через 50 років з останньої місячної прогулянки.

NASA прагне відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця в листопаді 2021 року, а повернути своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року.

У компанії зазначають, що SLS – це єдина найпотужніша ракета, яка може відправити астронавтів, зокрема першу жінку, на Місяць з однією місією.

Також в програму Артеміда входить і підготовка до відправки астронавтів на Марс.

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Зараз програма Артеміда відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет майже на $3 млрд.

Окрім того, NASA ще у січні 2021 року провело таке ж випробування. Однак тестування закінчилось приблизно через хвилину, тобто раніше запланованого часу, а для збору необхідних даних воно має тривати більше чотирьох хвилин.

Стало відомо, коли NASA висадить першу жінку на Місяць

Перша жінка на Місяці зможе побувати на початку 2030-х років.

Інженери NASA розробляють спеціальну ракету для запуску жінок на Місяць. Загалом для польоту виберуть дев’ять жінок і дев’ять чоловіків.

Фото: Dreamstime

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