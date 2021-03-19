Facebook створить версію Instagram для дітей до 13 років

Корпорація Facebook створить Instagram-версію для дітей віком до 13 років.

Анонсований додаток наразі ще не запущено. Попередньо, він називатиметься Instagram Kids.

– Facebook пояснив такий крок необхідністю підтримати батьків, які турбуються про безпеку своїх дітей в Інтернеті. Ми працюємо над створенням додаткових продуктів, які підходять для дітей, яких контролюють батьки, – розповів речник Facebook Джо Осборн.

Експерти наразі вивчають можливості захисту додатку від можливих зломів “батьківського контролю”.

Корпорація Facebook придбала Instagram майже десять років тому за $1 млрд.

Відтоді усі нововведення Instagram чітко координуються з керівництвом Facebook.

Найпопулярніші додатки

У лютому компанія SensorTower опублікувала рейтинг найпопулярніших додатків на смартфон. Враховувалися показники першого місяця 2021 року.

До першої п’ятірки потрапили Telegram, TikTok, Signal, Facebook та WhatsApp.

Додаток Instagram у загальному рейтингу зайняв лише шосте місце.