Facebook створить версію Instagram для дітей до 13 років

Корпорація Facebook створить Instagram-версію для дітей віком до 13 років.
Анонсований додаток наразі ще не запущено. Попередньо, він називатиметься Instagram Kids.
– Facebook пояснив такий крок необхідністю підтримати батьків, які турбуються про безпеку своїх дітей в Інтернеті. Ми працюємо над створенням додаткових продуктів, які підходять для дітей, яких контролюють батьки, – розповів речник Facebook Джо Осборн.
Експерти наразі вивчають можливості захисту додатку від можливих зломів “батьківського контролю”.
Корпорація Facebook придбала Instagram майже десять років тому за $1 млрд.
Відтоді усі нововведення Instagram чітко координуються з керівництвом Facebook.
Найпопулярніші додатки
У лютому компанія SensorTower опублікувала рейтинг найпопулярніших додатків на смартфон. Враховувалися показники першого місяця 2021 року.
До першої п’ятірки потрапили Telegram, TikTok, Signal, Facebook та WhatsApp.
Додаток Instagram у загальному рейтингу зайняв лише шосте місце.