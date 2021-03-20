День весняного рівнодення (20 березня 2021): гороскоп для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на день весняного рівнодення 20 березня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

20 березня об 11.38 за київським часом варто приготуватися до однієї з найважливіших астрологічних подій – інгрес Сонця у знак Овна. Нульова точка в астрології має ключове значення, бо наше життя безпосередньо прив’язане до річного циклу руху джерела життя – Сонця. Зі свого боку, знаки зодіаку відображають зв’язки між Землею і Сонцем, ритми Сонячної системи.

Щоб краще зрозуміти, уявіть зодіак у вигляді кола, яке поділене на 12 секторів по 30° кожний. Астрологія бере за основу базові твердження, що точки рівнодень і точки сонцестоянь поділяють зодіак на чотири сектори. Кожна з цих точок є початком чергової пори року у природі, а також визначає початок прояву кожної з чотирьох стихій.

Весняне рівнодення ознаменує старт весни, а в астрології – початок зодіаку. Це точка 0° знаку Овен, який належить до стихії вогню. Весна, пробудження природи від зимового сну, збільшення світлого часу доби, зростання температури – все це найбільш яскраво характеризує вогняну стихію знака Овен.

Овен – це бадьорість, лідерство, циклічність, щирість, цілеспрямованість, самостійність, прямолінійність, імпульсивність. Також цьому знаку належать такі якості, як мужність, духовна і фізична сили, енергія, боротьба.

Іншими словами, весняне рівнодення і положення Сонця в цей день на нульовому градусі знаку Овен – це період оновлення у природі, перший імпульс, який найбільш активний та яскравий.

У день весняного рівнодення все живе відроджується знову – пожвавлюється і розвивається. Цього року подія настає 20 березня об 11.38 за київським часом – тривалість дня і ночі будуть однаковими. З’являється прекрасна можливість очиститися від негативної енергії і жалю, навести лад в емоційній і духовній сферах життя, впустити в своє життя вітер добрих змін. В цей день Місяць перебуває у знаці Близнюки, в гармонійному аспекті із Сонцем, що сприяє спілкуванню, гармонійній комунікації, посиленню інтелектуальних можливостей.

Після 20 березня особливо яскраво будуть відчуватися зміни 2021 року – астрономічного Нового року. До 2021 року панувала земна стихія – епоха матеріалізму.

21 грудня 2020 року земна стихія змінилася на повітряну – з’єднання Сатурна та Юпітера у Водолії відкрило новий 200 річний цикл – кожні 20 років поєднання цих планет-гігантів відбуватимуться у знаках стихії повітря.

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Венера, яка відповідає за взаємини, фінанси, також входить у знак Овна 21 березня о 16.17 за київським часом. Відчуватися ця енергія буде з 21 березня і до кінця місяця. Венера в Овні має статус вигнання – у партнерстві виникають складнощі через небажання йти на компроміс, кидання з крайності у крайність.

У цей період не вистачає дипломатичності у взаєминах, гармонії і рівноваги у коханні. Велика ймовірність їх розриву і завершення, якщо стосунки довгий час були на межі. Проблеми в період з 21 березня до 14 квітня виникають через те, що більшість людей повністю поглинені своїми почуттями і бажаннями, забуваючи про партнера, ігноруючи його думку й інтереси.

Щоб не пропустити сприятливі можливості періоду – з 20 березня до 19 квітня, не робіть поспішних висновків про свої почуття. У цей період часто будуть виникати проблеми з вибором. Стримуйте себе у висловлюваннях, довіряйте партнеру, інакше сімейні, ділові та романтичні стосунки можуть зіпсуватися.

Якщо правильно будете оцінювати ситуацію, то третя декада березня і перші дві декади квітня можуть бути дуже продуктивними. Це для всіх людей – період перевірки на дорослість. Овен – це дитина зодіаку – потенціал, який буде розкриватися і розвиватися надалі. Овен належать до кардинального хреста, що так само пояснює активність, що допомагає у створенні чогось.

Видимий рух Сонця і Венери Овном, особливо в період з 20 до 31 березня, надає людям оптимізм, любов до всього нового, радість і безтурботність, прагнення до всього святкового, яскравого, підштовхує до демонстративного прояву почуттів.

Невдалий досвід взаємин у цей період може призвести до серйозних проблем у майбутньому. Найбільш неприємним наслідком для чоловіків є те, що сумніви і вагання у виборі жінки може призвести до самотності. Більшість людей у цей період перебувають у стані Хочу того – не знаю кого.

Представниці прекрасної статі можуть відчути придушення своєї природної жіночності.

Сонце в Овні в екзальтації – сильне та прагне знищити прояви слабкої Венери в Овні, що має статус вигнання. Пропрацювання полягає в тому, щоб усвідомити можливі неприємності і запобігти появі психологічних блоків у підсвідомості. Не позбавляйте себе романтики і кохання, проявляйте дипломатичність у ділових стосунках. Блоки у підсвідомості і свідомості – це наші вороги, які заважають нам отримувати блага у житті.

У період руху Сонця і Венери знаком Овна, потрібно спробувати бути більш товариськими і привабливими. Можна направити енергію на активний відпочинок, заняття спортом. Люди мистецтва відчують натхнення до нових творчих робіт, але може з’явитися страх того, що інші не оцінять, розкритикують. Для більш сильних і вольових людей, це період роботи та демонстрації своїх талантів і здібностей. Беріть з них приклад, не бійтеся бути собою.