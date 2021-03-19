Темний манікюр 2021 – ідея манікюру (ФОТО)

Темний манікюр завжди виглядає вишукано і елегантно. У цьому сезоні неймовірно популярний темний колір, який може бути однотонним або ж доповняться декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.
Цікаво те, що він виглядає шикарно як на довгих, так і на коротких нігтях.
Ідеї темного манікюру 2021
Темний манікюр 2021 – ідеї дизайну нігтів / 9 фотографий
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Модно також поєднання кількох текстур та відтінків, матового і глянцевого покриття.
Сміливо використовуйте геометричні малюнки, не бійтеся експериментувати.
Темний манікюр 2021 – ідеї дизайну нігтів / 9 фотографий
Фото: manicure_page, prof_nogti