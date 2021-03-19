Навесні буде в моді і ніжний, і яскравий манікюр. Особливо актуальними стануть відтінки синього, нейл-дизайн фольгою та в техніці омбре. Які нас чекають тренди манікюру навесні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ніжна пастель

Ніжні пастельні тони – тренд у 2021 році. Дизайн можна виконати у техніці омбре або однотонним. Весняний манікюр 2021 у пастельних тонах елегантно виглядає на будь-якій формі і довжині.

Це вдале рішення, зокрема, і для коротких нігтів, яке приховає будь-які недосконалості. Якщо нігті пошкоджені і ламкі, неяскраве нюдовое покриття буде дуже доречним.

Декор фольгою

Дизайн фольгою – дуже простий і швидкий. Шматочки фольги виглядають святково і піднімають настрій. Їх можна нанести на один або два пальчики. Головне – не перестаратись.

Будь-які відтінки синього

Наймодніший манікюр 2021 року буде в синіх тонах. Нейл-дизайн можна виконати у фіолетових, лілових, кобальтових відтінках.

Синій добре виглядає і на всіх нігтях, і в поєднанні з дизайном. Головне – обрати соковиті нетемні кольори. Манікюр вийде легким, витонченим і довго не набридне.

Negative space

Напівпрозоре покриття в стилі negative space навесні буде в тренді. В цьому випадку на один або кілька пальців наноситься прозорий лак. Потім дизайн можна доповнити квітковим орнаментом, нехитрим геометричним візерунком або розбавити контрастними відтінками.

Яскрава втирка

Втирка виглядає свіжою і святковою. Вона прикрасить нейл-дизайн і буде довго триматись на нігтях. Обирайте соковиті відтінки бузкового, фіолетового, блакитного, які поєднуються з основним покриттям.

Такий манікюр поліпшить настрій і зробить ваш образ по-справжньому яскравим.

Матовий дизайн

Матове покриття відрізняється глибиною кольору і лаконічністю. Прикрасити такий дизайн можна невеликими стразами або лунками. Матовий манікюр вдало поєднується також із технікою negative space.

Ніжні квіти

Милі квіточки будуть доречні в трендовому манікюрі 2021 року. Варіантів багато: міні-бутони, великі гілочки, мінімалістичні принти, ніби наповнені повітрям. Кольорові рішення повинні бути максимально натуральними. Важливо використовувати фарби, які дарує сама природа.

Соковиті фарби

Весна – це вдалий час для яскравого манікюру, в якому поєднується кілька соковитих відтінків. Експериментуйте з фарбами, але будьте обережні з дизайном. Якщо на нігтях вже є два-три кольори, то каміння, лунки, втирка будуть зайвими.

Червоний – завжди в тренді

Манікюр у червоних тонах – це класика, яка завжди залишається в тренді, зокрема навесні 2021 року. Такий нейл-арт підійде і до ділового костюма, і до вечірнього вбрання. Він відмінно виглядає і на коротких, і на довгих нігтях.

Запитайте у свого майстра, які відтінки червоного він може вам запропонувати, і завжди залишайтеся яскравими і чарівними.

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