Вихідні в березні 2021: скільки відпочиватимуть українці

У березні 2021 року українці зустрічатимуть одразу декілька святкових дат, однак додатковий вихідний буде тільки за одну з них.

У першому місяці весни буде 22 робочих та дев’ять вихідних днів. Серед них чотири суботи та чотири неділі.

Додатковий дев’ятий вихідний буде у понеділок 8 березня на честь Міжнародного жіночого дня. Кабінет міністрів України офіційно затвердив свято як неробочий день. Загалом вихідні дні будуть 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 березня.

У перший місяць весни також буде Масляна та Великий піст. Однак додаткових вихідних за ці святкові дати не передбачають. А в ніч з 27 на 28 березня переводять годинники на літній час.

Державні свята 2021

Календар свят на 2021 рік налічує понад десяток офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115 днів.

Серед важливих дат будуть християнські свята Різдво Христове, Великдень, Трійця та католицьке Різдво Христове.

Також в Україні будуть неробочі дні на честь декількох свят, серед яких День праці, День Конституції, День незалежності та День захисника України.