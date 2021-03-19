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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Захоплює та надихає: Зеленський привітав Ліну Костенко з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав українську поетесу Ліну Костенко з днем народження.

Захоплює та надихає: Зеленський привітав Ліну Костенко з днем народження

Зеленський зазначив, що сила і талант поетеси надихає та захоплює. За його словами, творчість письменниці сповнена любові до рідної землі та мудрості.

– Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обраниці, – процитував глава держави рядки з творчості письменниці.

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Президент побажав письменниці, щоб її доля вела щасливою стежкою життя, а також міцного здоров’я та натхнення.

День народження Ліни Костенко

19 березня свій 91-й день народження святкує поетеса Ліна Костенко. Дехто називає легендарну українську письменницю людиною-епохою, з чим важко не погодитися.

Ліна Костенко писала вірші про кохання, про жінок, про свій рідний край та любов до України. Усі вони наповнені глибокими думками про справжні цінності.

Кожен вірш захоплює та надихає, а деякі з них не втратили своєї актуальності донині. Навіть зараз часто можна почути цитування з відомих рядків віршів І все на світі треба пережити, а також Страшні слова, коли вони мовчать.

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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