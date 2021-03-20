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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День весняного рівнодення – Google показав новий дудл

У день весняного рівнодення 20 березня 2021 року у Північній півкулі Google потішив своїх користувачів новим дудлом.

Google

У цей день почалася астрономічна весна, а тривалість світлих і темних годин – дня і ночі – одинакові.

Крім того, тепер починає зростати тривалість світлового дня.

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Його у пошуковику можна побачити 20 березня у майже всіх країнах Північної півкулі та Індії.

День весняного рівнодення – новий дудл від Google

День весняного рівнодення – це астрономічне явище, коли Земля займає таке положення щодо Сонця, що його промені падають під прямим кутом на екватор, а день дорівнює ночі.

У 2021 році день весняного рівнодення припадає на 20 березня, 11.37 за київським часом.

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