PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Міжнародний день щастя – привітання в листівках

20 березня вся планета святкує Міжнародний день щастя. У календарі ця дата з’явилася у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.

Міжнародний день щастя – привітання в листівках

Відомий письменник Віктор Гюго влучно пояснив, що таке щастя.

Найбільшим щастям у житті він назвав впевненість у тому, що тебе люблять.

Факти ICTV публікують кращі вітальні листівки з Міжнародним днем щастя 2021.

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

День щастя 2020: привітання в листівках

Місячний календар на березень 2021

У повному місячному календарі на березень 2021 Факти ICTV зібрали головні поради та підказки на кожен день, щоб вам завжди таланило.

Перший місяць весни принесе зміни у фінансовому становищі багатьох із нас. Чи будуть ці зміни позитивними – залежить від нас самих.

Календар допоможе завчасно дізнатися про сприятливі та негативні дні місяця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка