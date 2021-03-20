20 березня вся планета святкує Міжнародний день щастя. У календарі ця дата з’явилася у 2012 році, після рішення ООН підтримати ідею цінностей людини.

Відомий письменник Віктор Гюго влучно пояснив, що таке щастя.

Найбільшим щастям у житті він назвав впевненість у тому, що тебе люблять.

Факти ICTV публікують кращі вітальні листівки з Міжнародним днем щастя 2021.

Місячний календар на березень 2021

У повному місячному календарі на березень 2021 Факти ICTV зібрали головні поради та підказки на кожен день, щоб вам завжди таланило.

Перший місяць весни принесе зміни у фінансовому становищі багатьох із нас. Чи будуть ці зміни позитивними – залежить від нас самих.

Календар допоможе завчасно дізнатися про сприятливі та негативні дні місяця.