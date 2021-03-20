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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Перший поцілунок та -8 учасниць: як пройшов третій випуск шоу Холостяк 11

19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк на СТБ. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.

Холостяк 11 Михайло Заливако

Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування один одного та почали з’ясовувати стосунки.

Зайка вирішила не гаяти часу і запросила холостяка на тет-а-тет, де зізналася, що дуже за ним сумувала. Після цього вони поцілувалися і Михайло вручив їй троянду.

 

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Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Покинула проект за власним бажанням колишня порноакторка Настя. Вона усвідомила, що не зможе існувати в такому колективі, звинувативши своїх суперниць у лицемірстві. У відповідь на це холостяк навіть запропонував їй переїхати в інший будинок, але дівчина не погодилася.

 

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Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Поїхали додому після третього випуску шоу Холостяк 11 також Алла, Юля, Христина, Оля, Аліса, Надін та Лола.

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Михайло Заливако

Головним героєм шоу Холостяк 11 на СТБ став харків’янин Михайло Заливако. Йому 31 рік і він має власний бізнес у сфері логістики.

Михайло не уявляє свого життя без спорту, а також обожнює гори. Він вірить, що саме у проекті зможе знайти своє справжнє кохання, і для цього навіть готовий змінювати правила.

Фото: СТБ

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