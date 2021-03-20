19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк на СТБ. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.

Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування один одного та почали з’ясовувати стосунки.

Зайка вирішила не гаяти часу і запросила холостяка на тет-а-тет, де зізналася, що дуже за ним сумувала. Після цього вони поцілувалися і Михайло вручив їй троянду.

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Покинула проект за власним бажанням колишня порноакторка Настя. Вона усвідомила, що не зможе існувати в такому колективі, звинувативши своїх суперниць у лицемірстві. У відповідь на це холостяк навіть запропонував їй переїхати в інший будинок, але дівчина не погодилася.

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Поїхали додому після третього випуску шоу Холостяк 11 також Алла, Юля, Христина, Оля, Аліса, Надін та Лола.

Михайло Заливако

Головним героєм шоу Холостяк 11 на СТБ став харків’янин Михайло Заливако. Йому 31 рік і він має власний бізнес у сфері логістики.

Михайло не уявляє свого життя без спорту, а також обожнює гори. Він вірить, що саме у проекті зможе знайти своє справжнє кохання, і для цього навіть готовий змінювати правила.

Фото: СТБ