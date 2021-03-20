20 березня щорічно відзначають Міжнародний день щастя, який запроваджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 28 червня 2012 року.
Основана його мета, – нагадати усім, що радіти життю потрібно завжди і якомога більше.
Факти ICTV поспілкувалися з магістром психології, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом Університету Грінченка Яною Фруктовою і розібралися, як стати щасливою людиною.
– Щастя – це суб’єктивний стан, який визначається задоволенням від життя. У кожного це задоволення має свої особливості, адже кожна людина має свої пріоритети та свої цінності.
Якщо для людини основною цінністю є родина, все, що з нею пов’язано, викликатиме позитивні емоції, – пояснює психолог.
Отже насамперед людині треба зрозуміти, що у неї у пріоритеті. Однак, бажано, щоб усе було в комплексі – усі сфери життя були гармонійно розвинені.
Як стати щасливою людиною
Є кілька загальних порад, дотримуючись яких, можна налаштуватися на позитивне мислення і щасливе життя.
- Фізичні навантаження
Наше відчуття щастя залежить від біохімічних процесів, які відбуваються в організмі та безпосередньо у мозку.
Вони покращуються, якщо є якісь фізичні вправи. Наприклад, можна прогулятися на свіжому повітрі чи зайнятися йогою.
- Корисна їжа
Збалансоване харчування поповнить запаси необхідних організму вітамінів та мікроелементів, зробить вас більш стійкими щодо стресів, витривалими та позитивними.
- Щоденник емоцій
У щоденнику варто фіксувати ті позитивні переживання, які у вас відбулися за день.
– Змінилася погода, почали квітнути дерева, ви отримали комплімент, – будь-що, що викликає хороші емоції. Важливо фіксувати усі позитивні переживання і змінити фокус з негативу на позитив, – радить Фруктова.
- Яскраві фарби
Оточіть себе яскравими кольорами. Це може бути яскравий одяг, щось яскраве в інтер’єрі, яскраві канстовари чи посуду.
- Комунікація
Знайдіть тих людей, які вас надихають, і намагайтеся з ними часто спілкуватися.
– Обмежте коло “токсичних людей”, комунікація з якими руйнує вашу самооцінку, не дозволяє почуватися самодостатніми, обмежує ваш простір і самореалізацію, засуджує вашу самоідентифікацію, – пояснює психолог Яна Фруктова.
- Хоббі
Пригадайте, що ви любите найбільше. Знайдіть для цього час і поновіть своє хоббі.
- Відпочинок
Відпочинок має слугувати відновленням сил для майбутніх досягнень. Насамперед, це міцний і здоровий сон.
– Якщо ви не можете самостійно подолати якесь відчуття прострації, коли вам чогось хочеться, але ви не можете цього мати, коли ви не відчуваєте задоволення від життя і не можете знайти вихід з якихось ситуацій, бажано звернутися до фахівців, які допоможуть знайти ті тригери, які активують у вас негативні емоції.
- Допомога іншим
Знайдіть тих, кому дуже потрібна допомога, тих, кому стануть у нагоді ваші знання, досвід, співчуття та розуміння.
– Ваша самооцінка підвищиться, вдячність іншої людини додасть сил та наснаги. Бути потрібним комусь завжди приємно.
На фоні проблем інших ваші негаразди можуть трансформуватися у дрібні незручності, нетривале непорозуміння, ситуацію розвитку та росту, самопізнання. Відбудеться зміщення акцентів.
До речі, є ще один простий спосіб порадувати людину та зробити її щасливішою – привітати зі святом!
Саме тому Факти ICTV зібрали привітання з Міжнародним днем щастя у листівках, аби ви могли надіслати їх своїм близьким.