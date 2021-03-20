20 березня щорічно відзначають Міжнародний день щастя, який запроваджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 28 червня 2012 року.

Основана його мета, – нагадати усім, що радіти життю потрібно завжди і якомога більше.

Факти ICTV поспілкувалися з магістром психології, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом Університету Грінченка Яною Фруктовою і розібралися, як стати щасливою людиною.

– Щастя – це суб’єктивний стан, який визначається задоволенням від життя. У кожного це задоволення має свої особливості, адже кожна людина має свої пріоритети та свої цінності. Якщо для людини основною цінністю є родина, все, що з нею пов’язано, викликатиме позитивні емоції, – пояснює психолог.

Отже насамперед людині треба зрозуміти, що у неї у пріоритеті. Однак, бажано, щоб усе було в комплексі – усі сфери життя були гармонійно розвинені.

Як стати щасливою людиною

Є кілька загальних порад, дотримуючись яких, можна налаштуватися на позитивне мислення і щасливе життя.

Фізичні навантаження

Наше відчуття щастя залежить від біохімічних процесів, які відбуваються в організмі та безпосередньо у мозку.

Вони покращуються, якщо є якісь фізичні вправи. Наприклад, можна прогулятися на свіжому повітрі чи зайнятися йогою.

Корисна їжа

Збалансоване харчування поповнить запаси необхідних організму вітамінів та мікроелементів, зробить вас більш стійкими щодо стресів, витривалими та позитивними.

Щоденник емоцій

У щоденнику варто фіксувати ті позитивні переживання, які у вас відбулися за день.

– Змінилася погода, почали квітнути дерева, ви отримали комплімент, – будь-що, що викликає хороші емоції. Важливо фіксувати усі позитивні переживання і змінити фокус з негативу на позитив, – радить Фруктова.

Яскраві фарби

Оточіть себе яскравими кольорами. Це може бути яскравий одяг, щось яскраве в інтер’єрі, яскраві канстовари чи посуду.

Комунікація

Знайдіть тих людей, які вас надихають, і намагайтеся з ними часто спілкуватися.

– Обмежте коло “токсичних людей”, комунікація з якими руйнує вашу самооцінку, не дозволяє почуватися самодостатніми, обмежує ваш простір і самореалізацію, засуджує вашу самоідентифікацію, – пояснює психолог Яна Фруктова.

Хоббі

Пригадайте, що ви любите найбільше. Знайдіть для цього час і поновіть своє хоббі.

Відпочинок

Відпочинок має слугувати відновленням сил для майбутніх досягнень. Насамперед, це міцний і здоровий сон.

– Якщо ви не можете самостійно подолати якесь відчуття прострації, коли вам чогось хочеться, але ви не можете цього мати, коли ви не відчуваєте задоволення від життя і не можете знайти вихід з якихось ситуацій, бажано звернутися до фахівців, які допоможуть знайти ті тригери, які активують у вас негативні емоції.

Допомога іншим

Знайдіть тих, кому дуже потрібна допомога, тих, кому стануть у нагоді ваші знання, досвід, співчуття та розуміння.

– Ваша самооцінка підвищиться, вдячність іншої людини додасть сил та наснаги. Бути потрібним комусь завжди приємно.

На фоні проблем інших ваші негаразди можуть трансформуватися у дрібні незручності, нетривале непорозуміння, ситуацію розвитку та росту, самопізнання. Відбудеться зміщення акцентів.

До речі, є ще один простий спосіб порадувати людину та зробити її щасливішою – привітати зі святом!

Саме тому Факти ICTV зібрали привітання з Міжнародним днем щастя у листівках, аби ви могли надіслати їх своїм близьким.