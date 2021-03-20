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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Щоденник емоцій і правильна комунікація: поради психолога, як стати щасливим

20 березня щорічно відзначають Міжнародний день щастя, який запроваджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 28 червня 2012 року.

Щоденник емоцій і правильна комунікація: поради психолога, як стати щасливим

Основана його мета, – нагадати усім, що радіти життю потрібно завжди і якомога більше.

Факти ICTV поспілкувалися з магістром психології, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом Університету Грінченка Яною Фруктовою і розібралися, як стати щасливою людиною.

– Щастя – це суб’єктивний стан, який визначається задоволенням від життя. У кожного це задоволення має свої особливості, адже кожна людина має свої пріоритети та свої цінності.

Якщо для людини основною цінністю є родина, все, що з нею пов’язано, викликатиме позитивні емоції, – пояснює психолог.

Отже насамперед людині треба зрозуміти, що у неї у пріоритеті. Однак, бажано, щоб усе було в комплексі – усі сфери життя були гармонійно розвинені.

Як стати щасливою людиною

Є кілька загальних порад, дотримуючись яких, можна налаштуватися на позитивне мислення і щасливе життя.

  • Фізичні навантаження

Наше відчуття щастя залежить від біохімічних процесів, які відбуваються в організмі та безпосередньо у мозку.

Вони покращуються, якщо є якісь фізичні вправи. Наприклад, можна прогулятися на свіжому повітрі чи зайнятися йогою.

  • Корисна їжа

Збалансоване харчування поповнить запаси необхідних організму вітамінів та мікроелементів, зробить вас більш стійкими щодо стресів, витривалими та позитивними.

  • Щоденник емоцій

У щоденнику варто фіксувати ті позитивні переживання, які у вас відбулися за день.

– Змінилася погода, почали квітнути дерева, ви отримали комплімент, – будь-що, що викликає хороші емоції.  Важливо фіксувати усі позитивні переживання і змінити фокус з негативу на позитив, – радить Фруктова.

  • Яскраві фарби

Оточіть себе яскравими кольорами. Це може бути яскравий одяг, щось яскраве в інтер’єрі, яскраві канстовари чи посуду.

  • Комунікація

Знайдіть тих людей, які вас надихають, і намагайтеся з ними часто спілкуватися.

– Обмежте коло “токсичних людей”, комунікація з якими руйнує вашу самооцінку, не дозволяє почуватися самодостатніми, обмежує ваш простір і самореалізацію, засуджує вашу самоідентифікацію, – пояснює психолог Яна Фруктова.

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  • Хоббі

Пригадайте, що ви любите найбільше. Знайдіть для цього час і поновіть своє хоббі.

  • Відпочинок 

Відпочинок має слугувати відновленням сил для майбутніх досягнень. Насамперед, це міцний і здоровий сон.

– Якщо ви не можете самостійно подолати якесь відчуття прострації, коли вам чогось хочеться, але ви не можете цього мати, коли ви не відчуваєте задоволення від життя і не можете знайти вихід з якихось ситуацій, бажано звернутися до фахівців, які допоможуть знайти ті тригери, які активують у вас негативні емоції.

  • Допомога іншим

Знайдіть тих, кому дуже потрібна допомога, тих, кому стануть у нагоді ваші знання, досвід, співчуття та розуміння.

– Ваша самооцінка підвищиться, вдячність іншої людини додасть сил та наснаги. Бути потрібним комусь завжди приємно.

На фоні проблем інших ваші негаразди можуть трансформуватися у дрібні незручності, нетривале непорозуміння, ситуацію розвитку та росту, самопізнання. Відбудеться зміщення акцентів.

До речі, є ще один простий спосіб порадувати людину та зробити її щасливішою – привітати зі святом!

Саме тому Факти ICTV зібрали привітання з Міжнародним днем щастя у листівках, аби ви могли надіслати їх своїм близьким.

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