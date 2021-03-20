Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

Як оновити Instagram на iPhone
Найчастіше оновлення додатків на iPhone відбувається автоматично. Але якщо ви виявили, що ваш Instagram не оновився, то це можна зробити самостійно.
Алгоритм дій для оновлення додатка:
- відкрийте програму App Store;
- зайдіть у ваш особистий профіль;
Ця кнопка розташована в правому верхньому кутку вашого екрана.
- гортайте сторінку вниз, аж доки знайдете додаток;
- натисніть на кнопку Оновити напроти іконки програми.
Після цього пристрій самостійно оновить ваш Instagram.
Якщо в розділі Оновлення немає Instagram, то у вас вже встановлена остання версія програми.
Як оновити Instagram на Android
На Android додатки оновлюються автоматично, якщо ваш пристрій під’єднаний до Інтернету. Якщо ви помітили, що Instagram не оновився, то це можна зробити власноруч.
Для оновлення Instagram на Android необхідно зробити такі дії:
- відкрийте магазин додатків Google Play;
- натисніть на кнопку, яка розташована у верхньому лівому кутку вашого екрана;
- відкрийте розділ Мої додатки та ігри;
- знайдіть Instagram;
- натисніть на кнопку Оновити напроти іконки програми.
Якщо напроти іконки відсутня кнопка Оновити, то у вас встановлена остання версія програми.