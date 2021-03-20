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Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android

З моменту своєї першої появи соцмережа Instagram зазнала значних змін. Розробники систематично покращують інтерфейс і додають нові функціональні можливості. Оновлення покликані виправити недоліки старих версій та поліпшити роботу додатка.

Оновити Instagram доволі просто, операція завжди виконується з магазину в самому пристрої.

При цьому методи оновлення програми відрізнятимуться  залежно від операційної системи: iOS або Android.

Факти ICTV дають покрокову інструкцію, як самостійно оновити Instagram на iPhone та Android.

Як оновити Instagram на iPhone

Найчастіше оновлення додатків на iPhone відбувається автоматично. Але якщо ви виявили, що ваш Instagram не оновився, то це можна зробити самостійно.

Алгоритм дій для оновлення додатка:

  • відкрийте програму App Store;
  • зайдіть у ваш особистий профіль;

Ця кнопка розташована в правому верхньому кутку вашого екрана.

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

  • гортайте сторінку вниз, аж доки знайдете додаток;
  • натисніть на кнопку Оновити напроти іконки програми.

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

Після цього пристрій самостійно оновить ваш Instagram.

Якщо в розділі Оновлення немає Instagram, то у вас вже встановлена остання версія програми.

Як оновити Instagram на Android

На Android додатки оновлюються автоматично, якщо ваш пристрій під’єднаний до Інтернету. Якщо ви помітили, що Instagram не оновився, то це можна зробити власноруч.

Для оновлення Instagram на Android необхідно зробити такі дії:

  • відкрийте магазин додатків Google Play;
  • натисніть на кнопку, яка розташована у верхньому лівому кутку вашого екрана;

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

  • відкрийте розділ Мої додатки та ігри;

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

  • знайдіть Instagram;
  • натисніть на кнопку Оновити напроти іконки програми.

Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

Якщо напроти іконки відсутня кнопка Оновити, то у вас встановлена остання версія програми.

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