Як оновити додаток Instagram на iPhone та Android – Інструкція

На Android додатки оновлюються автоматично, якщо ваш пристрій під’єднаний до Інтернету. Якщо ви помітили, що Instagram не оновився, то це можна зробити власноруч.

Для оновлення Instagram на Android необхідно зробити такі дії:

відкрийте магазин додатків Google Play;

натисніть на кнопку, яка розташована у верхньому лівому кутку вашого екрана;

відкрийте розділ Мої додатки та ігри;

знайдіть Instagram;

натисніть на кнопку Оновити напроти іконки програми.

Якщо напроти іконки відсутня кнопка Оновити, то у вас встановлена остання версія програми.