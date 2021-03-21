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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

З днем ангела Наталії: яскраві листівки і привітання

22 березня в Україні святкують день ангела Наталії, чиє ім’я у перекладі з латинської означає народження.

день ангела

У дитинстві Наталя самолюбива і уперта, вона не лінується і завжди робить все можливе, щоб отримати похвалу. У зрілому віці вона спокійна та знає собі ціну.

Якщо у вас є знайома, подруга чи колега з таким іменем, то не забудьте привітати її з іменинами, а ми для цього приготували листівки та привітання в СМС.

Листівки з днем ангела Наталії

день ангела

День ангела Наталії: привітання і значення імені День ангела Наталії: привітання і значення імені День ангела Наталії: привітання і значення імені День ангела Наталії: привітання і значення імені День ангела Наталії: привітання і значення імені

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Привітання в СМС з іменинами Наталії

Яскраве сонечко всміхається тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка твоя
Дарує радість щохвилини.

***

В День ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тут живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Наталко наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!

***

Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!

Календар свят на квітень

У календарі свят на квітень 2021 року налічується 16 визначних дат.

У другому місяці весни українці святкуватимуть День сміху (1 квітня), Міжнародний день дитячої книги (2 квітня), Всесвітній день здоров’я (7 квітня), День довкілля (17 квітня), Міжнародний день секретаря (21 квітня).

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