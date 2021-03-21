У 2021 році 22 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 22 березня.

22 березня – яке сьогодні свято

У цей день відзначають одразу декілька святкових дат. Серед них Всесвітній день водних ресурсів або Всесвітній день води, а також День Балтійського моря, присвячені проблемі охорони навколишнього середовища та збереженню екології.

22 березня в усьому світі також відзначають Міжнародний день таксиста – професійне свято водіїв та незамінних помічників.

Іменини 22 березня

22 березня День ангела святкують декілька власників імен, наприклад, Василь, Дарерка, Епафродіт, Леа, Микола, а також Павло.

Прикмети на 22 березня

Вважається, якщо спекти булочки у формі жайворонків, то птах принесе теплу весну на своїх крилах якомога скоріше.

Якою буде погода 22 березня – такою вона і залишиться на найближчі 40 днів.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Що не можна робити 22 березня

Не можна займатися ремонтом або рукоділлям – вважається, що весь рік потрібно буде лагодити особисте життя.

Не можна скупитися – інакше життя буде так само скупитися на важливі подарунки довгий час.

Церковний календар 2021

У 2021 році віряни відзначають низку церковних свят. Серед них Різдво Христове, Великдень, Трійця, Покров Пресвятої Богородиці та безліч інших святкових дат. Зокрема, 22 березня українці відзначають Сорок святих або День всіх святих, під час якого поминають воїнів-християн, які померли мученицькою смертю за свою віру.

Серед важливих свят у березні 2021 року також буде Субота другої седмиці Великого посту, а 30 березня українці відзначатимуть День святого Олексія або Теплого Олекси. Вважається, що в цей день тепла весна остаточно прийшла, звідси й відповідна назва свята.

Факти ICTV опублікували детальний церковний календар на 2021 рік, щоб можна було відстежити та підготуватися до свята згідно з його традиціями.