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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

День таксиста 2021 – найкращі привітання в прозі та листівках

День таксиста в Україні відзначають 22 березня. Це свято стосується водіїв, диспетчерів, технічного персоналу служб таксі та приватних перевізників.

Таксі

Прототип таксі з’явився ще в 1636 році у Великій Британії. Тоді кучери отримали ліцензію на перевезення.

Винайняти перші моторизовані екіпажі – фіакри – стало можливим у 1890 році у Франції.

А ось дата свята пов’язана із появою на вулицях Лондона перших таксі із лічильником кілометражу. Сталося це 22 березня 1907 року.

Факти ICTV підготували для вас яскраві привітання в прозі та листівках з Днем таксиста 2021.

Привітання з Днем таксиста в прозі

Вітаю з Днем таксиста! Бажаю, щоб тобі траплялися лише привітні та ввічливі пасажири, щоб автомобіль працював безвідмовно, а замовлень було вдосталь. Здоров’я тобі, гарного настрою, гідних заробітків й лише зеленого світла на дорогах.

***

Із Днем таксиста! Бажаю, щоб на твоєму шляху були лише рівні та розвантажені дороги, щоб замовлень було безліч і стільки ж вдячних клієнтів. Хай тобі завжди щастить у всьому!

***

Вітаю з Днем таксиста! Бажаю, щоб пасажири були приємними, розмови – цікавими, дороги – без заторів, заробітки – високими, ціни на пальне – низькими. Зичу здоров’я, достатньо часу для сну та відпочинку й цікавого дозвілля!

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Привітання з Днем таксиста в листівках

День таксиста

День таксиста

День таксиста

День таксиста

День таксиста

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння у нетверезому стані тепер доведеться заплатити 17 тис. грн. За непристебнутий пасок безпеки і розмову телефоном – до 510 грн.

За перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф становитиме 1,7 тис. Детальніше про штрафи за порушення ПДР у 2021 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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