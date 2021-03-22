Глобальний дефіцит води настане до 2030 року – ЮНЕСКО

Людство до 2030 року зіткнеться з глобальним дефіцитом води у розмірі 40%.

Згідно з доповіддю ЮНЕСКО, світ вже у найближче десятиліття зіткнеться з масштабними водними проблемами.

Однак при цьому ситуація погіршиться за рахунок інших глобальних проблем, зокрема наслідків пандемії коронавірусу.

— Вода – це наш найцінніший ресурс, так зване блакитне золото, до якого понад 2 млрд людей не мають прямого доступу, — зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

В організації закликають розробити спеціальну модель, яка змогла б врахувати як ринкову вартість, так і потенційну вигоду від збільшення запасів води.

Локдауни під час пандемії призвели до глобального потепління

Американські вчені дослідили, що локдауни та зниження соціальної активності під час пандемії коронавірусу призвели до нагрівання поверхні Землі.

Нагрівання відбулося через скорочення викидів аерозолів, що блокують сонячне світло. Коли зменшилися викиди аерозолів, то велика частина сонячного тепла досягла планети, особливо в індустріальних країнах, як-от США та Росія.

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