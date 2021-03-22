Гороскоп на тиждень, з 22 до 26 березня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 22 до 26 березня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Цього тижня вольові та сильні люди можуть направити свою енергію правильно, щоб отримати користь і вигоду для себе. Також у цей період творчий потенціал вийде назовні, а також будуть вирішуватися проблеми з управлінням. За цей тиждень можна багато чого встигнути.

Однак, якщо вам не має чим зайнятися, то скарги і лінь будуть супроводжувати весь період. Це означає, що нереалізована енергія перетворитися у руйнівну. Результатом цього стануть проблеми зі здоров’ям і взаєминами.

У цей час люди спотворено сприймають свою зовнішність, особливо жінки – невпевненість у собі буде позначитися на чоловіках і провокувати конфлікти.

Крім того, в цей час людям буде складно розуміти свої бажання. Водночас, кожен зосереджений на собі, прагне підпорядкувати інших своїм потребам. Люди будуть часто нехтувати думкою та інтересами оточення, а це провокує конфліктні ситуації.

Гороскоп для Овнів

У цей період вас буде супроводжувати удача. У представників цього знака зросте концентрація та уважність, а це і в професійній сфері допоможе домогтися успіху і знайти вихід зі складної ситуації. Енергія, сила волі, наполегливість і витримка допоможуть владнати багато ділових та сімейних проблем. Не пропустіть можливість закласти хороший фундамент для подальших успіхів. Вас цілком можуть очікувати успішні контракти з офіційними органами, а також допомога з боку керівництва. Сприятливий час, щоб укласти довгострокові угоди. Крім того, не бійтеся йти на відповідальні кроки у підприємництві.

Гороскоп для Тельців

У цей час було б добре зайнятатися побутовими проблемами, ба більше це допоможе виплеснути енергію, яка у вас накопичилася. Протягом тижня ви відчуєте неймовірний приплив енергії і, можливо, будете брати роботу додому. Повністю відмовтеся від пасивності, бо надмірна емоційність спровокує переживання і сумніви, причини яких буде складно зрозуміти. Також це може провокувати конфлікти в родині, які будуть вибивати вас з колії. Фізична робота, поїздки, прогулянки – хороший засіб, щоб позбутися від похмурих думок і виконати великий обсяг роботи.

Гороскоп для Близнюків

Цей тиждень – напружений, проте обставини будуть підштовхувати до оригінальних ідей, а інтуїція покаже шлях, як вийти зі складної ситуації. Проникливість допоможе зрозуміти мотиви інших людей. Також у представників цього знака посилиться творче мислення, прагнення до трансформацій і нових методів у роботі з партнерами і співробітниками. Ви отримаєте несподівану і потрібну інформацію. Період сприятливий для довгострокового планування і укладення угод. У цей період можливий несподіваний хід подій, не все йтиме за планом.

Гороскоп для Раків

Протягом тижня часто відчуваєте емоційний дискомфорт, з’являються тривожні думки і сни, внутрішні метання. Позбутися від них допоможе перестановка у будинку, творча діяльність, робота на дачній ділянці або активний відпочинок. Натхнення, уява, інтуїція та хороше розуміння інтересів оточення допоможуть вам вирішити багато проблем. Період підходить для гармонізації стосунків з впливовими жінками, з мамою. Проявіть благодійність: погодуйте бездомних тварин, віддайте щось, пожертвуйте, і вам це повернеться сторицею.

Гороскоп для Левів

З’являється прекрасна можливість очиститися від негативної енергії та жалю, навести лад в емоційній і духовній сферах життя, відкрити себе для чогось нового. Думати треба винятково про хороше, враховувати думку й інтереси партнера, не реагувати на провокації. З’ясування стосунків може обернутися проблемами. Обставини сприяють спілкуванню, гармонійній комунікації, посиленню інтелектуальних можливостей. Голова стає світлою – відбувається усвідомлення, думки упорядковуються. Зникає зовнішній негатив, присутнє відчуття, що щастя поруч.

Гороскоп для Дів

Дрібні неприємності й турботи призводять до перепадів настрою та занурення в себе. Але це творчий період – приходить натхнення, хочеться розслабитися, зайнятися тим, що подобається. Водночас знижується концентрація уваги, виникають помилки там, де потрібна точність і логіка. У цей період складніше виражати себе через слово і діло. Особливо складно перевіряти інформацію, ті факти і цифри, які ви сприймаєте як правильні. Необ’єктивне ставлення до новин може призвести до додаткових складнощів. Недовіра під час спілкування з іншими людьми, сумніви у своїх почуттях провокують конфлікти з партнерами.

Гороскоп для Терезів

Повний місяць 28 березня у вашому знаці сприяє підвищеній емоційності, активізує особисті та ділові взаємини. Тиждень пройде в активних контактах, часто доведеться шукати компроміс, вирішувати конфліктні ситуації. Можете опинитися в ситуації вибору, доведеться визначати для себе, що все ж важливіше – особисте чи соціальне, сімейні стосунки чи кар’єра. Це період роздумів і творчості, рішення приймаються під впливом емоцій і почуттів. Сприятливий час для гармонізації стосунків у сім’ї та з коханою людиною, покупок для дому.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період ви схильні накопичувати образи, вам складно вголос говорити про свої емоції, тримаєте їх у собі або показуєте почуття образно. Складніше вчитися і сприймати інформацію, не вдається логічно робити висновки, про що згодом можна пошкодувати. Деякі упередження і забобони, необачні обіцянки багато в чому пояснюють невдачі цього періоду. Період не підходить для далеких відряджень, можливі невдачі у справах і переговорах зі спонсорами, зарубіжними партнерами, іноземними фірмами. Не варто проводити фінансові операції і вкладати у проекти великі суми грошей.

Гороскоп для Стрільців

Продуктивний період, часу на відпочинок немає, але зате багато що вдається. Планомірна робота дасть хороший фінансовий результат. Будьте у центрі, проявляйте себе, якщо ви давно хотіли стати лідером – використовуйте цей час, але будьте готові до опору. Не варто переоцінювати свої можливості, прислухайтеся до мудрих порад старших, дотримуйтесь норм і правил, але не відмовляйтеся від нових ідей – спробуйте послідовно все обгрунтувати і тоді обов’язково знайдете підтримку і любов публіки. Спільні проекти та підприємства будуть процвітати, якщо взаємодія і розподіл ресурсів відбувається на рівних.

Гороскоп для Козерогів

Запекла і планомірна робота приносить успішні перспективи. У бізнесі або професійній діяльності зрілість і досвід допоможуть знайти нових клієнтів. Обставини дадуть шанс набути нових знань та досвіду, що в результаті сприятиме зростанню продуктивності та успіху. Можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, успішні контакти з офіційними органами. Слушна нагода для укладення тривалих угод, для відповідальних кроків у підприємництві. Не одразу, але вдається досягти взаєморозуміння, стабілізувати особисті та ділові зв’язки.

Гороскоп для Водоліїв

Посилюється романтичний настрій, любовні стосунки розвиваються дуже швидко. До негативних тенденцій цього періоду належить надмірна поблажливість до своїх слабкостей. Вдалий період для демонстрації своїх талантів і здібностей, якщо хочете, щоб вас помітили. Період сприятливий для контактів з публікою, рекламних заходів, навчання. Обставини складаються вдало для практичних справ і виконання своїх професійних обов’язків. Намагайтеся не ігнорувати поточні проблеми і враховувати деталі. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності. зберіться і сконцентруєтеся на важливих справах, розставте пріоритети.

Гороскоп для Риб

Ви схильні приймати помилкові рішення через нервозність і відсутность концентрації. Виникають сумніви у своїх почуттях, у партнері. Метушливість, несуттєві розмови, емоційна нестійкість – усе це створює труднощі у спілкуванні. Краще утриматися від ухвалення важливих рішень, підписання документів і контрактів, обговорення завдань і планів. Бережіться застуди, вірусних захворювань, дотримуйтеся режиму дня. Нереалістичний підхід до вирішення багатьох питань, сумбурність в ідеях і марні зусилля можуть стати причиною фінансових труднощів надалі.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.