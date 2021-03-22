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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Календар свят на березень 2021

Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

Календар свят на березень 2021

8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.

Календар свят на березень 2021 в Україні: 

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня – Всесвітній день письменника;
  • 8-14 березня – Масляниця;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня – Міжнародний день ді-джея;
  • 13 березня – День землевпорядника;
  • 14 березня – Початок великого поста;
  • 14 березня – День захисту прав споживачів;
  • 15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів;
  • 18 березня – День працівника податкової тa митної служби України;
  • 21 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення;
  • 21 березня-27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;
  • 21 березня – Всесвітній день поезії;
  • 21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації;
  • 21 березня – Міжнародний день лялькаря;
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів;
  • 22 березня – День таксиста;
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом;
  • 24 березня – Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу;
  • 25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі;
  • 25 березня – День Служби безпеки України;
  • 26 березня – День Внутрішніх військ МВС;
  • 27 березня – Міжнародний день театру.

Календар на березень 2021 року – список свят

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Календар неофіційних свят

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Повний календар неофіційних свят на 2021 рік, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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