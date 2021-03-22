Щоб волосся краще росло, а зачіска вийшла вдалою, потрібно обрати правильний день для відвідування перукарні. Щоб ви змогли заздалегідь підготуватись до важливих подій, Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на березень.

Місячний астропрогноз на 1 березня

Місяць перебуватиме у Терезах, тож цей день вважається нейтральним. Можна освіжити зачіску, але експериментувати з волоссям не варто.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Цього дня ліпше не фарбувати і не стригти волосся, будь-яка зміна зачіски може вас розчарувати.

Місячний астропрогноз на 3 березня

Якщо вам терміново потрібно сяяти на важливому прийомі, можете освіжити колір, але стрижки краще уникати.

Місячний астропрогноз на 4 березня

Цього дня також, краще не стригтися. Адже Місяць в Скорпіоні – не найкращий час для кардинальних змін.

Місячний астропрогноз на 5 березня

Чудовий день аби змінити імідж, один з найбільш сприятливих для нової стрижки.

Місячний астропрогноз на 6 березня

Вдалий день, щоб відвідати свого улюбленого майстра, але не надто експериментувати над зовнішністю.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Утримайтесь від фарбування та стрижки цього дня. Особливо обережні будьте з експериментами та серйозними змінами зачіски, спадаючий Місяць в Козерозі цьому не сприяє.

Місячний астропрогноз на 8 березня

До свята ліпше підготуватись заздалегідь, адже міжнародний жіночий день – не сприятливий час для стрижки.

Місячний астропрогноз на 9 березня

Місяць вступає у Водолія, тож настає сприятлива пора для стрижки, після якої волосся росте здоровим і міцним.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Цей день також гарний вибір для стрижки, а якщо ви хотіли щось змінити – зробіть це саме зараз.

Місячний астропрогноз на 11 березня

Нейтральний день для фарбування і стрижки, якщо маєте змогу обрати інший, краще так і зробіть.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Місяць вступає в сузір’я Риб і починається ціла плеяда несприятливих днів для стрижки та фарбування волосся.

Місячний астропрогноз на 13 березня

Сьогодні взагалі краще не робити нічого відповідального, а особливо змінювати зачіску. Результат вам не сподобається, а Місяць може вплинути на подальший ріст волосся.

Місячний астропрогноз на 14 березня

Цей день також не підходить для відвідин перукарні, адже коли Місяць знаходиться в Овні, ліпше уникати прийняття важливих рішень, краще подумати над тим, яку зачіску ви б хотіли.

Місячний астропрогноз на 15 березня

На жаль, цей день також не підходить для стрижки, цього разу через не сприятливий збіг третього місячного дня, знаку зодіаку та дня тижня.

Місячний астропрогноз на 16 березня

Нарешті настає більш сприятлива доба, вона вважається нейтральною для стрижки, тож якщо ви дуже давно хотіли підстригтись, можете сміливо йти до салону краси.

Місячний астропрогноз на 17 березня

Нейтральний день для візиту до перукарні. Якщо ви хочете просто підстригти кінчики чи пофарбуватись у звичний колір можете не переносити на інший день, але робити щось зовсім нове не варто.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Непоганий день, аби освіжити зачіску, експериментів краще уникати.

Місячний астропрогноз на 19 березня

Не найкращий день для кардинальних перевтілень, але непоганий для догляду за вже існуючою зачіскою.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Один з кращих днів для стрижки чи фарбування волосся в березні, особливо для тих, хто хоче відростити довге здорове волосся.

Місячний астропрогноз на 21 березня

По можливості уникайте стрижки в цей день, адже він є дуже несприятливим.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Сьогодні також краще не стригтись, адже фаза Місяця може недобре відобразитись не тільки на результаті, а й на подальшому рості волосся.

Місячний астропрогноз на 23 березня

В цей день можна і треба експериментувати з кольором волосся, а от стрижка може не виправдати очікувань.

Місячний астропрогноз на 24 березня

Цього дня можна поексперементувати з кольором волосся, але краще не стригти його кардинально.

Місячний астропрогноз на 25 березня

Один з кращих днів для того, щоб змінити форму зачіски, якщо хочете поексперементувати з цим, сміливо обирайте цю дату.

Місячний астропрогноз на 26 березня

Чудовий день, аби кардинально підстригтися. Волосся відростає швидко, а зачіска буде чудовою!

Місячний астропрогноз на 27 березня

Бажано не стригтися в цей день, а от освіжити колір волосся чи навіть змінити його можна.

Місячний астропрогноз на 28 березня

Спробуйте перенести стрижку на інший день та в жодному разі не робіть кардинальних змін, адже цей період є дуже несприятливим.

Місячний астропрогноз на 29 березня

Цього дня краще не фарбувати волосся, а просто зробити нову стрижку, про яку давно мріяли.

Місячний астропрогноз на 30 березня

Наприкінці березня Місяць знаходиться в Скорпіоні, а це не найкращий час як для стрижки, так і для фарбування волосся.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Ліпше почекати наступного місяця, адже цього дня Місяць дуже несприятливо впливає на ріст волосся.