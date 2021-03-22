День таксиста має більш як 100-літню історію. 22 березня у 1907 році на вулицях Лондона з’явилися автомобілі зі спеціальними лічильниками, які називалися таксиметрами.

Тому такий міський транспорт почали називати таксі, а водіїв – таксистами.

Перші таксі були зеленого і червоного кольорів, а традиційний жовтий з’явився завдяки засновнику компанії Hertz Corporation Джону Хертцу.

Саме він перефарбовував таксі у жовтий колір. Через те, що вони сильно виділялися з потоку машин, практику жовтих автомобілів взяли майже всі таксі-компанії.

Є й деякі цікаві особливості у таксі в різних куточках світу.

Так, в Японії таксі не перевозить більше трьох осіб і бере за поїздку чималі гроші. Але перебування в авто зроблено максимально зручним, та й водій не набридатиме розмовами.

У США таксі розфарбовані у традиційний жовтий колір. Тут вам не вдасться посидіти біля водія, оскільки пасажирів перевозять на задньому сидінні, яке огороджене перегородкою з вікном.

Таксі Ізраїлю нетипово пофарбовані у білий колір і працюють навіть в ті дні, коли вся країна відпочиває. Також тут доведеться додатково платити за замовлення таксі по телефону, проїзд в свята і нічний час.

У традиційних кебів в Англії діють свої нехитрі правила. Водій буде відділений від пасажирів перегородкою, а багаж розмістять спереду. Також є міні-версії традиційних таксі, в яких вміщається чотири людини. У звичайних кебах можуть їхати п’ять осіб.

Привітання з Днем таксиста в СМС

***

Ти працюєш в таксі,

Так давай нас відвези,

Ти туди, де немає турбот,

Де завжди і всім щастить!

Ти водій вищий клас!

Впораєшся зі справою на раз!

***

Бажаємо ми таксисту

Дороги гладкої, чистої,

Без ям і без вибоїн,

І без водіїв — нахаб.

А також пасажирів

Відомих осіб, кумирів,

Щоб гроші платили

І вас озолотили.

***

Хай не сперечається ніхто,

Таксі найбільш прудке авто.

Щоб пасажир устиг усюди,

Таксі щосили старатись буде.

Побільше клієнтів бажаю тобі,

Дороги рівної завжди.

***

У день таксиста тобі побажаю,

Щедрих клієнтів частіше зустрічати,

Якщо нехороша людина попадеться,

То старайся просто не помічати.

***

У День таксиста бажаю тобі фарту,

Про безпеку в дорозі не забувати,

І кожен день щасливого лише старту,

В пробки довгі не потрапляти.

***

У День таксі бажаю пасажирів щедрих,

Друзів щирих, надійних, вірних,

Щоб Господь зберігав тебе в дорозі

І щирої тобі великої любові.

Свята у березні 2021

На 22 березня припадає також Всесвітній день водних ресурсів, а православні українці відзначають Сорок святих.

Повний календар свят на березень 2021 року – на Фактах ICTV.