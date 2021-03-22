День таксиста має більш як 100-літню історію. 22 березня у 1907 році на вулицях Лондона з’явилися автомобілі зі спеціальними лічильниками, які називалися таксиметрами.
Тому такий міський транспорт почали називати таксі, а водіїв – таксистами.
Перші таксі були зеленого і червоного кольорів, а традиційний жовтий з’явився завдяки засновнику компанії Hertz Corporation Джону Хертцу.
Саме він перефарбовував таксі у жовтий колір. Через те, що вони сильно виділялися з потоку машин, практику жовтих автомобілів взяли майже всі таксі-компанії.
Є й деякі цікаві особливості у таксі в різних куточках світу.
Так, в Японії таксі не перевозить більше трьох осіб і бере за поїздку чималі гроші. Але перебування в авто зроблено максимально зручним, та й водій не набридатиме розмовами.
У США таксі розфарбовані у традиційний жовтий колір. Тут вам не вдасться посидіти біля водія, оскільки пасажирів перевозять на задньому сидінні, яке огороджене перегородкою з вікном.
Таксі Ізраїлю нетипово пофарбовані у білий колір і працюють навіть в ті дні, коли вся країна відпочиває. Також тут доведеться додатково платити за замовлення таксі по телефону, проїзд в свята і нічний час.
У традиційних кебів в Англії діють свої нехитрі правила. Водій буде відділений від пасажирів перегородкою, а багаж розмістять спереду. Також є міні-версії традиційних таксі, в яких вміщається чотири людини. У звичайних кебах можуть їхати п’ять осіб.
Привітання з Днем таксиста в СМС
***
Ти працюєш в таксі,
Так давай нас відвези,
Ти туди, де немає турбот,
Де завжди і всім щастить!
Ти водій вищий клас!
Впораєшся зі справою на раз!
***
Бажаємо ми таксисту
Дороги гладкої, чистої,
Без ям і без вибоїн,
І без водіїв — нахаб.
А також пасажирів
Відомих осіб, кумирів,
Щоб гроші платили
І вас озолотили.
***
Хай не сперечається ніхто,
Таксі найбільш прудке авто.
Щоб пасажир устиг усюди,
Таксі щосили старатись буде.
Побільше клієнтів бажаю тобі,
Дороги рівної завжди.
***
У день таксиста тобі побажаю,
Щедрих клієнтів частіше зустрічати,
Якщо нехороша людина попадеться,
То старайся просто не помічати.
***
У День таксиста бажаю тобі фарту,
Про безпеку в дорозі не забувати,
І кожен день щасливого лише старту,
В пробки довгі не потрапляти.
***
У День таксі бажаю пасажирів щедрих,
Друзів щирих, надійних, вірних,
Щоб Господь зберігав тебе в дорозі
І щирої тобі великої любові.
Свята у березні 2021
На 22 березня припадає також Всесвітній день водних ресурсів, а православні українці відзначають Сорок святих.
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