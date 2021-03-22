Погода на 22 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Мокрий сніг, сонце та -5: погода в Україні 22 березня (КАРТА)

22 березня вдень на заході та півночі України йтиме мокрий сніг, який продовжиться вночі. В інших областях опадів не очікується.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

В цей день буде холодна погода, однак світитиме сонечко. Синоптики прогнозують, що холодна погода протримається весь день, тому потрібно одягнутися тепло, щоб не замерзнути.

22 березня вдень на півдні буде температура від +4 до +7, на сході від +4 до +7, в центрі від +3 до +5, на півночі від +4 до +6, на заході від +4 до +7. У Києві вдень очікується мокрий сніг з дощем, температура – від +3 до +5.

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Вночі на заході України буде мокрий сніг з дощем, в інших областях – без опадів. Температура впаде до -5.

На півдні вночі буде температура від -4 до -1, на сході від -5 до -2, в центрі від -3 до -1, на півночі від -5 до -2, на заході від -4 до -1. У Києві вночі без опадів, температура – від -3 до -1.

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Синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, коли в Україні почнеться справжня весна. За її словами, потепління в Україні попередньо буде 23 березня.

Згідно з її прогнозом, зараз над територією України – південний циклон, тому зараз у багатьох місцевостях можна побачити мокрий сніг з дощем.

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