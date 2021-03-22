Погода на тиждень в Україні з 22 березня 2021 до 26 березня 2021

В Україні цього тижня очікується прохолодна погода з опадами, але до 26 березня у країні потеплішає.

У понеділок, 22 березня, а західних і північних областях очікується мокрий сніг. Температура вдень 3°…6°, вночі -5°…-1°.

У центральних і східних регіонах хмарна з проясненнями погода. Вдень 5°…7°, вночі -5°…-2°.

На півдні України також хмарно з проясненнями, проте в Одеській області пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть 4°…7°, вночі -4°…-1°.

У вівторок, 23 березня, в західних регіонах хмарно з проясненнями, але у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг. Температура вдень 4°…6°, вночі -5°…-3°.

На Півночі і Центрі країни синоптики прогнозують сніг. Стовпчики термометрів покажуть 4°…6° днем і -5°…0° вночі.

Жителям південних і східних регіонів варто приготуватися до мокрого снігу. Вдень 3°…6°, вночі -2°…0°.

У середу, 24 березня, на Заході і Півночі України хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 3°… 6°, проте вночі -5°… -3°.

У центральних і південних областях пройде сніг. Вдень 3°…6°, вночі -2°…0°.

На Сході країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура вдень 3°…5°, вночі -1°…1°.

У четвер, 25 березня, в західних і північних областях хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 8° тепла, проте вночі досі будуть заморозки до -5°.

У Центрі також без істотних опадів. Вдень 3°…6°, вночі -3°…1°.

На Півдні і Сході пройде мокрий сніг. Температура вдень 3°…7°, вночі -1°…2°.

У п’ятницю, 26 березня, в Україні значно потеплішає. Згідно з прогнозами синоптиків, у всіх регіонах країни буде досить ясна погода, без опадів.

Температура повітря вдень 6°…11°, вночі -3°…2°.

Синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, коли в Україні почнеться справжня весна. За її словами, потепління в Україні попередньо буде 23 березня.

Згідно з її прогнозом, зараз над територією України – південний циклон, тому зараз у багатьох місцевостях можна побачити мокрий сніг з дощем.