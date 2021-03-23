Як очистити кеш на Mac OS – ІНСТРУКЦІЯ

Як очистити кеш на Mac OS вручну
Як очистити кеш на Mac OS вручну
- Відкрийте головну програму операційної системи macOS – Finder.
- Оберіть Перехід.
- Перехід до папки.
- У пошуку введіть такі дані: ~/Library/Caches або ~/Бібліотеки/Caches.
- Відкрийте кожну папку та видаліть файли, що у них містяться. Або ж скопіюйте всі необхідні та перемістіть у Кошик.
- Наступний крок – введіть у пошуку /Library/Caches. Увага! Без значка (~). Продовжуйте аналогічні кроки видалення.
- Останнім кроком є очищення Кошика.
Порада! Якщо ви непокоїтеся про безпеку файлів, створіть копії необхідних вам папок.
Як очистити кеш на Mac OS автоматично
Запустіть одну із безплатних спеціальних програм для очищення кешу CleanMyMac X, CCleaner, OnyX. Системи аналізують та шукають кеш. А ви можете однією кнопкою видалити всі накопичені непотрібні файли.
Як очистити кеш з різних браузерів на Mac OS
Ми обрали три найпопулярніші браузери на Mac OS – Chrome, Safari і Firefox.
Очистити кеш у Safari:
- відкрийте у додатку – Налаштування / Додатки;
- увімкніть відображення меню Розробка;
- натисніть Очистити кеш.
Очистити кеш у Chrome:
- виберіть Налаштування. Воно розміщене за кнопкою Google Chrome в правому верхньому кутку;
- пункт Історія;
- очистьте історію;
- підтвердьте очищення.
Очистити кеш у Firefox:
- перейдіть в Журнал у додатку;
- натисніть Видалити недавню історію / Все;
- поставте біля пункту Кеш галочку;
- оберіть Видалити зараз.