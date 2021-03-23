Як очистити кеш на Mac OS – ІНСТРУКЦІЯ

З часом у вашому Mac OS та у його програмах накопичуються застарілі файли, якими ви не користуєтесь. Але вони створюють баласт, що може сповільнювати роботу вашого пристрою та впливати на інші системні процеси. Щоб виправити це, вам потрібно почистити кеш MacOS.

Що потрібно робити для того, щоб очистити кеш додатків, системи та браузера на MacOS, читайте в інструкції на Фактах ICTV.