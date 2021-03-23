Жінки з іменем Галина святкують День ангела 23 березня.

Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте та спокійне море, тому жінки з цим іменем дуже врівноважені. Разом із тим, вони досить імпульсивні – їхні рішення часто залежать від емоцій.

Галини досягають успіху завдяки самостійності та працьовитості. Крім того, вони – надійні та вірні друзі.

Факти ICTV підготували кращі привітання в листівках із Днем ангела Галини 2021.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з днем ангела Галини:

Вітаємо з днем ангела! Бажаємо, щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав та направляв на правильний шлях.

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З днем ангела, Галино! Нехай душа цвіте, вдача посміхається, а щастя ллється рікою. Бажаю, щоб життя дарувало тобі лише радісні моменти, які запам’ятовуватимуться і грутимуть серце.

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З днем ангела! Нехай ангел-охоронець подарує тобі крила, які допоможуть досягти небачених висот та здійснити усі бажання.

Календар церковних свят на квітень

Згідно з церковним календарем на квітень 2021 року, з 1 до 30 числа триватиме багатоденний Великий піст. Під час Великого посту не можна вживати рибу та морепродукти, м’ясо та продукти тваринного походження, зокрема не можна пити молоко. Також заборонено алкоголь, лише в деякі дні можна випити трохи вина.

7 квітня віряни святкуватимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.