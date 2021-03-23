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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Картину Бенксі про медсестру-супергероїню продали на аукціоні за рекордну ціну

Картину британського вуличного художника Бенксі про медсестру-супергероїню продали на аукціоні Christie’s за $23 млн.

Картина Бенксі

Картину під назвою Той, хто змінює правила гри (Game Changer) розміром 1х1 митець написав у травні 2020 року під час першої хвилі пандемії коронавірусу.

Бенксі подарував її лікарні в місті Саутгемптон. Разом із картиною він приніс записку зі словами подяки медпрацівникам.

На картині зображений хлопчик, який грається з лялькою у формі медсестри. Водночас персонажі, схожі на Бетмена та Спайдермена, лежать у кошику для сміття.

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Допис, поширений Banksy (@banksy)

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Усі отримані гроші від продажу картини підуть на допомогу благодійним організаціям і лікарням.

Окрім того, після продажу полотна на стіні лікарні залишиться репродукція.

Бенксі створив нове графіті у Бристолі

У британському передмісті Бристоль Бенксі створив нове графіті.

На одному з двоповерхових будинків він зобразив бабусю, яка сильно чхає. Через це у неї вилітає зубний протез, а також сумка і палиця з рук.

Джерело: BBC

Фото: Banksy

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