Через оновлення Android System WebView тисячі користувачів зіткнулися з проблемами в роботі десятків додатків на Android.

Зокрема, коли користувачі заходили у Google Pay, Reddit, Twitter, Gmail, Facebook та інші додатки, то бачили на екранах напис помилка msa. Але Google вже зробив все необхідне, щоб усунути баг.

Якщо на вашому Android досі не працює додаток, то потрібно оновити WebView. Це можна зробити за посиланням. Також користувачі радять оновити Google браузер Chrome.

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Але якщо це неможливо зробити, то можна спробувати навпаки видалити останнє оновлення Android WebView. Для цього потрібно:

відкрити на вашому Android Налаштування;

обрати пункт Додатки або Менеджер програм;

знайти WebView;

натиснути кнопку Видалити оновлення.

Днями у роботі Instagram та WhatsApp також стався збій. Тоді на проблеми у роботі соцмережі і месенджера скаржилися користувачі різних країн, зокрема Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, а також України.

Але розробники не повідомляли, в чому була причина такого глобального збою у роботі.