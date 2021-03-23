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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Перший пост засновника Twitter продали за $2,9 млн

Перший твіт засновника Twitter Джека Дорсі був проданий за $2,9 млн бізнесмену з Малайзії.

Твиттер

Твіттер, в якому говорилося: Просто налаштовую свій twttr, був вперше опублікований 21 березня 2006 року.

Покупець з Малайзії порівняв це з купівлею картини Мони Лізи.

Твіт був куплений з використанням криптовалюта Ethereum, конкурента біткоїна.

У понеділок твіт продали, як токен NFT.

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NFT – це унікальний цифровий сертифікат, в якому зазначено, кому належить фотографія, відео або інший вид онлайн-носіїв. Кожен NFT унікальний і діє як предмет колекціонування, який не можна дублювати.

Дорсі розповів, що конвертує виручені гроші в біткоїни, а потім пожертвує їх до фонду Give Directly’s Africa Response.

Після купівлі твіт залишиться загальнодоступним.

Twitter стане частково платним

Популярна соцмережа Twitter анонсувала введення функції платних підписників, а також можливості створювати спільноти.

Коштуватиме така можливість  $4,99 в місяць, а додатковим контентом може бути будь-що, наприклад бонусні твіти.

Джерело: ВВС

Фото: Unsplash

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