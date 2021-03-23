Весна не поспішає. Потепління в Україні, на яке очікували сьогодні, відкладається на кінець тижня.

Синоптик Наталя Діденко прогнозує, що потепліє, хоча й не істотно, наприкінці тижня.

– Всесвітній день метеоролога завжди дає надію на літо і завжди справджує її, – наголосила вона.

Діденко також розповіла, якою буде погода у середу, 24 березня.

– Поки що у більшості областей України весна йде поступово і явно повільнувато. Завтра максимально протягом дня передбачається +2 +6 градусів, а найближчої ночі навіть із морозами, – зазначила синоптик.

За її прогнозами, мокрий сніг ймовірний фактично скрізь, лише на Заході та Півночі вдень опади припиняться і вигляне сонце, проте вітер буде рвучким – до штормових поривів.

У Києві 24 березня ймовірний сніг та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Температура повітря вночі -2 -4, на околицях до -5, вдень у середу +3 +5.

Наталя Діденко тиждень тому прогнозувала, що справжнє тепло прийде в Україну орієнтовно 22-23 березня.

За прогнозами Укргідрометцентру, до 26 березня в Україні очікується прохолодна погода з опадами.

Джерело: Наталя Діденко