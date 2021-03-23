День ангела Анастасії святкують 23 березня. Із давньогрецької мови це ім’я означає повернення до життя.
Анастасія наділена дуже цікавими рисами характеру, які роблять таких дівчат яскравими, дивовижними й незабутніми.
Вони підкорюють серця чоловіків, хоча й створюють їм деякі проблеми. Але жінок із таким іменем все одно пробачають, оскільки ті вражають своєю красою, ніжністю та розумом.
Мрійливі й романтичні Настуні здатні дуже ретельно вивчати будь-яку інформацію, не лінуються цікавитися чимось новим, добре вчаться та намагаються завжди розвивати свої таланти.
Якщо у вашому оточенні є колега чи подруга з таким іменем, то не забудьте привітати її з цим святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання у прозі та СМС.
Привітання з Днем ангела Анастасії в СМС
Хай свята Анастасія піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.
Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Із Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся й радій
Цілий рік на крилах мрій!
Привітання з Днем ангела Анастасії в прозі
Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою й миру в серці, успіхів у справах й особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!
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Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати в хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов’ю в серці зустрічати кожен день.
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Анастасіє , вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на “відмінно”, а будь-яке твоє рішення справджується й буде правильно зрозумілим.
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Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, здійснення всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою й доброю дівчиною!
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Анастасіє, твоє ім’я звучить гордо! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!
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Дорога наша Настю! Природа нагородила тебе таким розмаїттям талантів! Бажаємо тобі завжди проявляти свою ніжність і водночас наполегливість, ласку й твердість, щоб досягти безумовного успіху в справах. Бажаємо тобі знайти свою вірну дорогу й відчувати себе королевою свого життя.
Привітання з Днем ангела Анастасії в листівках
Теплого Олекси 2021
День святого Олексія, або Теплого Олекси православні християни відзначають наприкінці березня.
За народними переказами, у цей день приходить справжнє тепло, тому його друга назва – Теплого Олекси.
Найчастіше у цей свято люди виносять на вулицю картоплю, приготовану для посадки, та ремонтуюь садовий і городній інвентар.
Крім того, на Теплого Олекси люди намагалися переробити всю домашню роботу, а ввечері збиралися разом за сімейним столом, щоб провести зиму. Коли в Україні Теплого Олекси 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.