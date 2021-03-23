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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Із днем ангела Анастасії: яскраві листівки та привітання

День ангела Анастасії святкують 23 березня. Із давньогрецької мови це ім’я означає повернення до життя.

девушка прическа волосы

Анастасія наділена дуже цікавими рисами характеру, які роблять таких дівчат яскравими, дивовижними й незабутніми.

Вони підкорюють серця чоловіків, хоча й створюють їм деякі проблеми. Але жінок із таким іменем все одно пробачають, оскільки ті вражають своєю красою, ніжністю та розумом.

Мрійливі й романтичні Настуні здатні дуже ретельно вивчати будь-яку інформацію, не лінуються цікавитися чимось новим, добре вчаться та намагаються завжди розвивати свої таланти.

Якщо у вашому оточенні є колега чи подруга з таким іменем, то не забудьте привітати її з цим святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання у прозі та СМС.

Привітання з Днем ангела Анастасії в СМС

Хай свята Анастасія піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.
Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Із Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся й радій
Цілий рік на крилах мрій!

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Яке свято 23 березня

Привітання з Днем ангела Анастасії в прозі

Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою й миру в серці, успіхів у справах й особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати в хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов’ю в серці зустрічати кожен день.

***

Анастасіє , вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на “відмінно”, а будь-яке твоє рішення справджується й буде правильно зрозумілим.

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, здійснення всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою й доброю дівчиною!

***

Анастасіє, твоє ім’я звучить гордо! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

***

Дорога наша Настю! Природа нагородила тебе таким розмаїттям талантів! Бажаємо тобі завжди проявляти свою ніжність і водночас наполегливість, ласку й твердість, щоб досягти безумовного успіху в справах. Бажаємо тобі знайти свою вірну дорогу й відчувати себе королевою свого життя.

Привітання з Днем ангела Анастасії в листівках

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Теплого Олекси 2021

День святого Олексія, або Теплого Олекси православні християни відзначають наприкінці березня.

За народними переказами, у цей день приходить справжнє тепло, тому його друга назва – Теплого Олекси.

Найчастіше у цей свято люди виносять на вулицю картоплю, приготовану для посадки, та ремонтуюь садовий і городній інвентар.

Крім того, на Теплого Олекси люди намагалися переробити всю домашню роботу, а ввечері збиралися разом за сімейним столом, щоб провести зиму. Коли в Україні Теплого Олекси 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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