24 березня видався багатим днем на свята. Цього дня є кілька міжнародних свят та релігійних.

Яке свято 24 березня?

24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв, а також Міжнародний день боротьби з депресією.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом започаткували ще у 1982 році, коли виповнилося 100 років з дня відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Свято покликане розповісти громадськості про це захворювання.

Символ Дня боротьби з туберкульозом – біла ромашка як знак здорового дихання.

Читайте Календар свят на березень 2021

У народному календарі 24 березня – Софронія та Юхима, вважалося, що саме в цей день перелітні птахи повертаються з вирію.

Іменини 24 березня відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.



Народні прикмети на 24 березня:

Поривчастий і холодний вітер в цей день – весна буде холодною.

У березні часто дощить – рік буде неврожайний.

Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – до похолодання.

Побачити ластівку в цей день – до нещастя.

Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.

Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.

Що не можна робити 24 березня:

не можна проганяти птахів з подвір’я;

не можна розкидатися дріб’язком.

Календар церковних свят

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на сайті Факти ICTV.