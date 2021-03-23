24 березня видався багатим днем на свята. Цього дня є кілька міжнародних свят та релігійних.
Яке свято 24 березня?
24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв, а також Міжнародний день боротьби з депресією.
Всесвітній день боротьби з туберкульозом започаткували ще у 1982 році, коли виповнилося 100 років з дня відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Свято покликане розповісти громадськості про це захворювання.
Символ Дня боротьби з туберкульозом – біла ромашка як знак здорового дихання.
У народному календарі 24 березня – Софронія та Юхима, вважалося, що саме в цей день перелітні птахи повертаються з вирію.
Іменини 24 березня відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.
Народні прикмети на 24 березня:
- Поривчастий і холодний вітер в цей день – весна буде холодною.
- У березні часто дощить – рік буде неврожайний.
- Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – до похолодання.
- Побачити ластівку в цей день – до нещастя.
- Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
- Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.
Що не можна робити 24 березня:
- не можна проганяти птахів з подвір’я;
- не можна розкидатися дріб’язком.
Календар церковних свят
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на сайті Факти ICTV.