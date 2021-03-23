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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 24 березня

24 березня видався багатим днем на свята. Цього дня є кілька міжнародних свят та релігійних.

Яке свято 24 березня

Яке свято 24 березня? 

24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв, а також Міжнародний день боротьби з депресією.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом започаткували ще у 1982 році, коли виповнилося 100 років з дня відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Свято покликане розповісти громадськості про це захворювання.

Символ Дня боротьби з туберкульозом – біла ромашка як знак здорового дихання.

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Календар свят на березень 2021

У народному календарі 24 березня – Софронія та Юхима, вважалося, що саме в цей день перелітні птахи повертаються з вирію.

Іменини 24 березня відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.

Народні прикмети на 24 березня:

  • Поривчастий і холодний вітер в цей день – весна буде холодною.
  • У березні часто дощить – рік буде неврожайний.
  • Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – до похолодання.
  • Побачити ластівку в цей день – до нещастя.
  • Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.
  • Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.

Що не можна робити 24 березня:

  • не можна проганяти птахів з подвір’я;
  • не можна розкидатися дріб’язком.

Календар церковних свят

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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