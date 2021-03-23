PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За час пандемії статки Ілона Маска зросли на 558%

За рік пандемії коронавірусу статки засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска зросли на 558% і тепер становлять $162 млрд.

За час пандемії статки Ілона Маска зросли на 558%

Таку інформацію оприлюднив американський Інститут політичних досліджень, який під час підрахунку брав до уваги чисті статки американських мільярдерів з 18 травня 2020 року до 18 травня 2021 року.

Згідно з результатами їхнього дослідження, щонайменше 43 людини приєдналися до списку мільярдерів за останній рік.

Загалом статки американських багатіїв під час пандемії зросли на $1,3 трлн (45%).

Зокрема, у список топ-мільярдерів потрапили засновник Amazon Джефф Безос, Марк Цукерберг від Facebook, Ларрі Елісон від Oracle, Ларрі Пейдж та Сергій Брін від Google, Філ Найт від Nike.

Їхнє багатство зросло щонайменше на 50% за цей час.

Читайте
Маск хоче створити нове місто у Техасі

Маск втратив $15 млрд за день після твітів про біткоїн

У лютому статки керівника компанії Tesla Ілона Маска за добу скоротилися на $15,2 млрд. Це сталося після рекордного падіння акцій Tesla на 8,6%.

Акції компанії могли здешевшати через твіти Маска про те, що Bitcoin майже така ж маячня, як готівка.

Джерело: Independent

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка