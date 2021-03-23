За час пандемії статки Ілона Маска зросли на 558%

За рік пандемії коронавірусу статки засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска зросли на 558% і тепер становлять $162 млрд.

Таку інформацію оприлюднив американський Інститут політичних досліджень, який під час підрахунку брав до уваги чисті статки американських мільярдерів з 18 травня 2020 року до 18 травня 2021 року.

Згідно з результатами їхнього дослідження, щонайменше 43 людини приєдналися до списку мільярдерів за останній рік.

Загалом статки американських багатіїв під час пандемії зросли на $1,3 трлн (45%).

Зокрема, у список топ-мільярдерів потрапили засновник Amazon Джефф Безос, Марк Цукерберг від Facebook, Ларрі Елісон від Oracle, Ларрі Пейдж та Сергій Брін від Google, Філ Найт від Nike.

Їхнє багатство зросло щонайменше на 50% за цей час.

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Маск втратив $15 млрд за день після твітів про біткоїн

У лютому статки керівника компанії Tesla Ілона Маска за добу скоротилися на $15,2 млрд. Це сталося після рекордного падіння акцій Tesla на 8,6%.

Акції компанії могли здешевшати через твіти Маска про те, що Bitcoin майже така ж маячня, як готівка.

Джерело: Independent