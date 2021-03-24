Прогноз погоди в Україні на 24 березня свідчить, що весняного тепла доведеться ще почекати. На лівобережній частині України очікуються сильні дощі.

Так, на Сході України синоптики передбачають до +5 градусів вдень, а вночі температура опуститься до -1.

На півдні буде пасмурно, а стовпчик термометра не підніметься вище +6 градусів.

У західних областях буде сонячно, але температура зупиниться на +7 градусів вдень, але вночі буде до -7.

На Півночі країни будет +3..+5 градусів вдень, а ночі синоптики прогнозують похолодання до -4.

Погода у квітні

За прогнозами синоптиків, квітнева погода буде дуже нестійкою, тому рекомендується носити із собою парасольку на випадок раптових дощів.

Початок квітня порадує українців сонечком та гарною погодою. Значних опадів не очікується.

Детальніше про погоду у квітні в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.