PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До -7 вночі та дощі: погода в Україні 24 березня

Прогноз погоди в Україні на 24 березня свідчить, що весняного тепла доведеться ще почекати. На лівобережній частині України очікуються сильні дощі.

До -7 вночі та дощі: погода в Україні 24 березня

Так, на Сході України синоптики передбачають до +5 градусів вдень, а вночі температура опуститься до -1.

На півдні буде пасмурно, а стовпчик термометра не підніметься вище +6 градусів.

Читайте
Мороз у квітні і похолодання у травні: якою буде погода весною 2021

У західних областях буде сонячно, але температура зупиниться на +7 градусів вдень, але вночі буде до -7.

На Півночі країни будет +3..+5 градусів вдень, а ночі синоптики прогнозують похолодання до -4.

Погода у квітні

За прогнозами синоптиків, квітнева погода буде дуже нестійкою, тому рекомендується носити із собою парасольку на випадок раптових дощів.

Початок квітня порадує українців сонечком та гарною погодою. Значних опадів не очікується.

Детальніше про погоду у квітні в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка