З 1 квітня 2021 року Кіпр відкриває кордони для українців. Тепер громадяни зможуть провести там весняні та літні відпустки.

Факти ICTV вивчили інформацію на сайтах туроператорів та з’ясували, скільки коштуватиме тижнева подорож для двох на Кіпр з урахуванням вильоту з Києва залежно від вибору системи харчування.

Ціни на тури

У квітні вартість путівок починається від 16,5-17 тис. грн. За такою ціною пара зможе пожити у бюджетному номері, без харчування. З сніданком тури коштуватимуть від 18,5 тис. грн, за системою all inclusive – від 27,5 тис. грн.

Ціна травневих турів стартує від 17,7 тис. грн. Таку вартість потрібно буде заплатити за відпочинок на двох у готелі без харчування. Якщо додати сніданки, путівка коштуватиме від 20 тис. грн, за системою all inclusive – від 30 тис. грн.

У червні туристам потрібно буде заплатити від 21,5 тис. грн за путівку з урахуванням тижневого проживання у готелі без харчування, з сніданками – від 23,4 тис. грн, за системою all inclusive – від 32,8 тис. грн.

Читайте Кіпр відкриває кордони для українців з 1 квітня

Вартість липневих путівок починається від 22,3 тис. грн (без харчування). Якщо купувати тур зі сніданками, потрібно буде заплатити від 24,7 тис. грн, all inclusive – від 35 тис. грн.

У серпні ціна найбільш бюджетних турів без харчування починається від 23,9 тис. грн, зі сніданками – від 26,4 тис. грн, all inclusive – від 36,8 тис. грн*.

Тобто найбільш бюджетно можна буде злітати на Кіпр у квітні, літо ж вважається високим сезоном, тому ціни вище.

*Ціни на тури актуальні на 24 березня 2021 року.

Курорти

Українські туроператори пропонують туристами відвідати такі курорти: Айя-Напу, Пафос, Лімассол, Протарас, Ларнаку.

За їхньою інформацією, майже всі вони підходять для сімейного відпочинку з дітьми. Однак спокійнішими будуть Протарас і Ларнака.

Поціновувачам активного відпочинку варто відправитися до Айя-Напи, Лімассолу. Вони ідеально підійдуть молоді, компаніям, молодим парам.

А ось закоханим в історію та давнину радять відвідати Пафос.

Погодні умови

Літо на Кіпрі починається з середини травня, температура повітря утримується на рівні +30°-+35°. З цього часу і все літо вода тепла, у липні середня температура води біля узбережжя – +23°.

Тому найкомфортніше буде відпочивати з травня і все літо, однак літні місяці будуть більш спекотними.

Карантин

За інформацією представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні, поки українцям для вильоту до Кіпру потрібен лише негативний тест на коронавірус.

У такому разі не потрібно буде перебувати на самоізоляції.

Відпочинок влітку 2021

Крім Кіпру, українці влітку зможуть злітати до Єгипту, Туреччини, Болгарії.

Можливо, доступними будуть і європейські курорти, Іспанія, Греція, проте ці напрямки поки під питанням.

Детальніше про відпочинок влітку 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: JoinUp, TUI, Anextour