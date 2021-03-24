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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Кіпр відкриває кордони для українців з 1 квітня

З першого квітня 2021 року українці зможуть подорожувати на Кіпр, повідомили у представництві Міністерства туризму Кіпру в Україні.

кіпр

У повідомленні міністерства зазначається, що усі туристи, які надали негативний тест на коронавірус, гарантовано перебуватимуть на острові без карантину.

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Від проходження тесту звільнені неповнолітні громадяни до 12 років, для старших дітей передбачено тестування згідно із чинним протоколом.

Раніше влада Кіпру заявляла, що відкриє кордони для іноземців з 1 березня, але для громадян України в’їзд в країну залишився закритим.

Відпочинок 2021

Порівняно з 2020 роком, цього літа  список країн для відпочинку значно розширився.

Турагенції активно пропонують тури до Туреччини, Єгипту, Албанії, Тунісу, Греції, Іспанії, Чорногорії, Кіпру, Болгарії, Грузії та зазначають, що подорожі до Греції та Іспанії поки під питанням.

Про те, якими будуть ціни на літній відпочинок та найкращі місця для відпустки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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