З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням. На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021.

Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.

Важливі дати, на які слід звернути увагу, ми виділили жирним.

Список церковних свят у березні 2021

1 березня – мученика Памфила пресвітера

2 березня – великомученика Феодора Тирона

3 березня – святителя Лева, папи Римського

4 березня – преподобних Євгена і Макарія сповідників, пресвітерів Антиохійських

5 березня – благовірного князя Ярослава Мудрого

6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)

7 березня – Неділя про Страшний суд, або Неділя м’ясопусна

8 березня – початок Масляної (Сирний тиждень)

9 березня – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі

10 березня – святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського

11 березня – святителя Порфирія, архієпископа Газького

12 березня – преподобного Прокопія Декаполита, сповідника

13 березня – преподобного Василя сповідника

14 березня – Прощена неділя , преподобної мучениці Євдокії

, преподобної мучениці Євдокії 15 березня – початок Великого посту (утримання від їжі), Чистий понеділок

16 березня – Волоколамської ікони Божої Матері

17 березня – преподобного Герасима Вологодського

18 березня – ікони Божої Матері Виховання

19 березня – набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі, ікон Божої Матері Ченстоховська та Благодатне Небо

20 березня – ікони Божої Матері Споручниця грішних

21 березня – преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського

22 березня – Сорок святих або День всіх святих

23 березня – мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина і Руфіна

24 березня – святителя Євфимія, архієпископа Новгородського

25 березня – Ліддської нерукотворної ікони Божої Матері

26 березня – перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського

27 березня – Субота другої седмиці Великого посту

28 березня – святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського

29 березня – мученика Савіна Єгипетського

30 березня – День святого Олексія або Теплого Олекси

31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського

Вихідні у березні 2021

У березні 2021 року українці матимуть додатковий вихідний 8 березня, оскільки Міжнародний жіночий день – це державне свято.

Він припадає на понеділок, тому громадяни України відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.