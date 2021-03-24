Вертоліт NASA здійснить перший політ на Марсі

Вертоліт NASA Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, здійснить перший політ в небі планети на початку квітня 2021 року.

Про це повідомили у Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Головний інженер Ingenuity в Лабораторії реактивного руху NASA Боб Баларам зазначив, що цей випробувальний політ здійснять не раніше 8 квітня.

Водночас керівник польотами вертольоту Ingenuity Говард Грип повідомив, що висота першого польоту, який триватиме близько 30 секунд, складе три метри. Подальші польоти планують проводити на висоті п’ять метрів.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він робитиме аерофотозйомку навколишньої місцевості.

Вертоліт Ingenuity 1,2 метра в діаметрі, вагою 1,8 кг і оснащений двома камерами, які здатні зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Марса 18 лютого. Американська автоматична міжпланетна станція була запущена 30 липня 2020 року.

На початку березня марсохід Perseverance записав нові звуки з Марсу.

Ровер зробив запис удару лазером по каменю для відбору зразків стародавнього життя, які зберуть з Марса та доставлять на Землю для подальшого дослідження та вивчення.