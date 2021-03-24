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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 25 березня

У 2021 році 25 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 25 березня.

Яке свято 25 березня

25 березня – яке сьогодні свято

25 березня святкують День служби безпеки України. З 2001 року, згідно з указом президента України, в цей день почали відзначати свято.

Також 25 березня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі – день, встановлений ООН у 2007 році, а також Міжнародний день ненародженої дитини. Одне із завдань цього міжнародного дня – боротьба з контрацепцією та абортами.

Іменини 25 березня

Іменини в цей день святкують Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.

Прикмети на 25 березня

  • Ночами припадають до землі тумани, женуть сніг пущі дощів.
  • Іній і туман у Феофанів день наганяють дощ на Ісакія Змійовика.
  • Туман падає – до сонця, підіймається – до негоди.
  • Феофан проганяє туман.
  • Рання весна – влітку буде багато непогожих днів.
  • При пізньої весни небезпечних заморозків не буває.
  • Сонце, дзвени, сніг гони, полотно землі на світло тягни.
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Чого не можна робити 25 березня

  • Не можна пліткувати – вважається, що таким чином можна втратити свою життєву енергію;
  • Не можна садити квіти в цей день – будуть погано рости або зовсім загинуть.

Календар свят 2021

Раніше Факти ICTV також опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік в Україні, щоб можна було підготуватися до урочистих дат.

У 2021 році відзначають багато свят, зокрема професійних. Так, святкові дати відзначають лікарі, правоохоронці, співробітники митної служби, а також представники інших цікавих і важливих професій.

Фото: Pexels

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