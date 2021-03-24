У 2021 році 25 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 25 березня.
25 березня – яке сьогодні свято
25 березня святкують День служби безпеки України. З 2001 року, згідно з указом президента України, в цей день почали відзначати свято.
Також 25 березня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі – день, встановлений ООН у 2007 році, а також Міжнародний день ненародженої дитини. Одне із завдань цього міжнародного дня – боротьба з контрацепцією та абортами.
Іменини 25 березня
Іменини в цей день святкують Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.
Прикмети на 25 березня
- Ночами припадають до землі тумани, женуть сніг пущі дощів.
- Іній і туман у Феофанів день наганяють дощ на Ісакія Змійовика.
- Туман падає – до сонця, підіймається – до негоди.
- Феофан проганяє туман.
- Рання весна – влітку буде багато непогожих днів.
- При пізньої весни небезпечних заморозків не буває.
- Сонце, дзвени, сніг гони, полотно землі на світло тягни.
Чого не можна робити 25 березня
- Не можна пліткувати – вважається, що таким чином можна втратити свою життєву енергію;
- Не можна садити квіти в цей день – будуть погано рости або зовсім загинуть.
Календар свят 2021
Раніше Факти ICTV також опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік в Україні, щоб можна було підготуватися до урочистих дат.
У 2021 році відзначають багато свят, зокрема професійних. Так, святкові дати відзначають лікарі, правоохоронці, співробітники митної служби, а також представники інших цікавих і важливих професій.