Погода на вихідні в Україні (27 березня 2021 – 28 березня 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається сонячна, але з невеликими опадами.

У суботу, 27 березня, на усій території країни синоптики прогнозують невелике потепління та відсутність дощу.

Темпаратра повітря вдень коливатиметься від +7°С до +12°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0°С до +2°С.

На Заході температурні показники будуть дещо нижчими і вночі становитимуть від +1°С до -8°С.

У неділю, 28 березня, на Заході, Центрі та Півночі пройдуть дощі. Вдень синоптики прогнозують від +7°С до +11°С, вночі – від 0°С до +5°С.

На Сході та Півдні передбачається хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Повітря вдень прогріється до +12°С, а вночі температура становитиме від 0°С до +4°С.

Погода на Великдень

У 2021 році погода на Великдень буде прохолодною. Головне православне свято припадає на 2 травня, але не варто сподіватися, що цей день порадує теплом, як і весь місяць.

За словами синоптика Леоніда Горбаня, звичної для українців травневої спеки цього року не буде, оскільки у останньому місяці весни очікується декілька хвиль похолодання.