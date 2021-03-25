Великий піст приурочений до головної події в церковному календарі – Світлого Христового Воскресіння. Він завжди починається у різний час і триває 48 днів.

Є найсуворішим і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам, а Страсний тиждень – останні сім днів його життя.

Піст перед Великоднем 2021 триває з 15 березня до 1 травня. Календар на кожен день для вірян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.

Великий піст 2021: календар харчування

Перший тиждень: 15 – 21 березня

15 березня – дуже строгий піст, можна лише воду

16 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)

17 березня – сухоїдіння

18 березня – сухоїдіння

19 березня – сухоїдіння

20 березня – гаряча їжа з олією

21 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина

Другий тиждень: 22 – 28 березня

22 березня – сухоїдіння

23 березня – гаряча їжа без олії

24 березня – сухоїдіння

25 березня – гаряча їжа без олії

26 березня – сухоїдіння

27 березня – гаряча їжа з олією

28 березня – гаряча їжа з олією, вино

Третій тиждень: 29 березня – 4 квітня

29 березня – сухоїдіння

30 березня – гаряча їжа без олії

31 березня – сухоїдіння

1 квітня – гаряча їжа без олії

2 квітня – сухоїдіння

3 квітня – гаряча їжа з олією

4 квітня – гаряча їжа з олією, вино

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Четвертий тиждень: 5 – 11 квітня

5 квітня – сухоїдіння

6 квітня – гаряча їжа без олії

7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба

8 квітня – гаряча їжа без олії

9 квітня – сухоїдіння

10 квітня – гаряча їжа з олією

11 квітня – гаряча їжа з олією, трохи вина

П’ятий тиждень: 12 – 18 квітня

12 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)

13 квітня – гаряча їжа без олії

14 квітня – сухоїдіння

15 квітня – гаряча їжа без олії

16 квітня – сухоїдіння

17 квітня – гаряча їжа з олією

18 квітня – гаряча їжа з олією, вино

Шостий тиждень: 19 – 25 квітня

19 квітня – сухоїдіння

20 квітня – гаряча їжа без рослинної олії

21 квітня – сухоїдіння

22 квітня – гаряча їжа без олії

23 квітня – сухоїдіння

24 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією

25 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба

Сьомий (страсний) тиждень: 26 квітня – 2 травня

26 квітня – сухоїдіння

27 квітня – гаряча їжа без олії

28 квітня – сухоїдіння

29 квітня – гаряча їжа без олії

30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода

1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння

2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.

Церковні свята у 2021

У церковному календарі на 2021 році три свята залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Усі важливі свята, пости та поминальні дні зібрані у православному календарі на 2021.