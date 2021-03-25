Погода 25 березня в Україні буде сонячною й теплою на Півночі та Заході й сніжно-дощовою – на Сході та Півдні. Вітер – північний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

На Сході удень йтиме мокрий сніг із дощем. Сніжитиме й уночі. Денна температура сягатиме до +5°, вночі – до -3°.

На Заході, навпаки, буде сонячно й без опадів. Температура повітря удень прогріється до +9°, уночі стовпчики термометрів опустяться до -7°.

На Півдні, які і на Сході, синоптики прогнозують опади і вдень, і вночі. Денна температура становитиме до +5°, нічна – до -3°.

На Півночі – сонячно та +8° удень й до -5° уночі.

У Центрі 25 березня сніжитиме в Черкаській та Кіровоградській областях. Денна температура – до +7°, нічна – до -5°.

У Києві – без опадів. Температура повітря вдень становитиме до +7° вдень, уночі – до -7°.

Погода на Великдень 2021

Великдень, який у 2021 році українці святкуватимуть 2 травня, не порадує теплом. Не зміниться ситуація і протягом всього місяця, вважає народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, звичної для українців травневої спеки цього року не буде.

Детальніше про те, якою буде погода на Великдень 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.