26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято було запроваджене в 2015 році указом президента України, після переформатування Внутрішніх військ МВС України в Нацгвардію.

Також 26 березня у світі проводиться Фіолетовий день. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

Віряни вшановують пам’ять Никифора-сповідника.

Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються й залишають свої барлоги.

Прикмети на 26 березня:

Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.

Ведмідь прокинувся – значить почалася справжня весна.

Рання гроза й північний вітер – весна буде холодною.

У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Що не можна робити 26 березня:

Не можна ходити в ліс.

У цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати землю, оскільки сіяти ще було рано.

Під забороною було будь-яке полювання, зокрема на птахів – підстрелити перелітного гусака вважалося вкрай поганою прикметою.

Історія, традиції, прикмети й заборони Благовіщення 2021

7 квітня православні відзначатимуть Благовіщення.

Уранці в цей день необхідно сходити до церкви, купити по одній проскурі на кожного члена сім’ї та замовити молитву за їхнє здоров’я.

Їх приймають натщесерце зі святою водою, читаючи молитву На прийняття святої води й проскури.

Детальніше про історію, традиції, прикмети й заборони Благовіщення 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.