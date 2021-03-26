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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День Нацгвардії – найкращі привітання у листівках

День Нацгвардії України щороку відзначають 26 березня.

День Нацгвардії – найкращі привітання у листівках

Національна гвардія України — військове формування, головним обов’язком якого є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України. Довгий час після незалежності структура перебувала у занепаді.

У березні 2014 року, коли над Україною нависла анексія Криму, влада ухвалила рішення про відродження Нацгвардії. Пізніше сотні нацгвардійців захищали східні кордони на Донбасі у війні з окупантами.

Факти ICTV публікують вітальні листівки з Днем Національної гвардії, аби ви змогли привітати тих, хто причетний до цього свята.

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

Календар свят на квітень

У повному  календарі свят на квітень 2021 року налічується багато цікавих і визначних дат.

У другому місяці весни українці святкуватимуть День сміху (1 квітня), Міжнародний день дитячої книги (2 квітня), Всесвітній день здоров’я (7 квітня), День довкілля (17 квітня), Міжнародний день секретаря (21 квітня).

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