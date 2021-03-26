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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Ryanair запускає рейси з Києва і Одеси на грецькі острови – дата і ціна

Ryanair запускає прямі рейси до грецьких островів з Києва та Одеси влітку.

літак

Лоукостери курсуватимуть з аеропорту Бориспіль до міста Ханья на Криті, а також з Одеси на острів Керкіра.

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За попереднім розкладом, перший рейс з’єднає Одесу з Керкірою вже 4 липня, польоти здійснюватимуться двічі на тиждень, по середах та неділях.

Вартість одного квитку стартуватиме з 27.

З Києва до Криту літак курсуватиме раз на тиждень, по вівторках. Перший рейс заплановано на 6 липня, мінімальна ціна квитка – 26.

Наразі в’їзд на територію Греції для українців закритий, тож перед тим як купувати квитки, необхідно моніторити інформацію про відкриття кордонів.

Відпустка 2021

Цього літа список країн, відкритих для українців, значно розширився у порівнянні з сезоном відпусток 2020-го року.

Турагенції пропонують українцям Туреччину, Єгипет, Албанію, Туніс, Грецію, Іспанію, Чорногорію, Кіпр, Болгарію та Грузію.

Однак зазначають, що рейси до Греції та Іспанії – поки під питанням.

Джерело: Аvianews

Фото: Depositphotos

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