Популярний африканський курорт Сейшельські острови відкрив кордони для туристів.

Для того, щоб перетнути кордон, потрібно отримати негативний тест на коронавірус. Його треба зробити не раніше ніж за 72 години до прильоту у сертифікованій лабораторії.

Підтвердження проведення тестування має бути англійською мовою з оригінальною печаткою. Якщо з документом буде все добре, проходити карантин після прибуття не доведеться. Також не потрібна інформація про проведення вакцинації.

Туристи мають подати заяву для отримання обов’язкового медичного дозволу від Департаменту охорони здоров’я Сейшельських островів на сайті seychelles.govtas.com. Водночас подання заяви платне, вартість мита €45 за дорослого, €5 за дитину до 12 років.

Мандрівникам треба буде дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обов’язкової дезінфекції рук.

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Відкриття кордонів

З приходом весни низка країн відкрила кордони для українців.

З-поміж них – Грузія, Кіпр.

Детальніше про відкриття кордонів для українців читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Seychelles News Agency