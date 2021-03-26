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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Сейшельські острови відкрилися для туристів – правила перетину кордону

Популярний африканський курорт Сейшельські острови відкрив кордони для туристів.

азовське море

Для того, щоб перетнути кордон, потрібно отримати негативний тест на коронавірус. Його треба зробити не раніше ніж за 72 години до прильоту у сертифікованій лабораторії.

Підтвердження проведення тестування має бути англійською мовою з оригінальною печаткою. Якщо з документом буде все добре, проходити карантин після прибуття не доведеться. Також не потрібна інформація про проведення вакцинації.

Туристи мають подати заяву для отримання обов’язкового медичного дозволу від Департаменту охорони здоров’я Сейшельських островів на сайті seychelles.govtas.com. Водночас подання заяви платне, вартість мита €45 за дорослого, €5 за дитину до 12 років.

Мандрівникам треба буде дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та обов’язкової дезінфекції рук.

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Джерело: Seychelles News Agency

Фото: Dreamstime

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